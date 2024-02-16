وظائف جديدة في الشهر العقاري، اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة وموعد التقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ حاجة مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل لتعيين موظفين بعدد 50 شخصًا في وظيفة مهندس ثالث بالتخصصات الآتية (مهندس كهربائي، مهندس مدني، مهندس مساحة، مهندس إلكترونيات).

الوظائف المطلوبة

وعدد 250 وظيفة باحث قانوني بالمستوي الوظيفي الثالث (ج) وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد وسيكون التقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من يوم 1 مارس المقبل حتى 16 مارس المقبل.

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وعن شروط التقديم لوظائف مهندسين “ألا يزيد عمر المتقدم على 26 عامًا وأن يكون حاصل على مؤهل عال بكالوريوس الهندسة وألا يقل عن جيد جدًّا”.

الأوراق المطلوبة

وعن المستندات المطلوبة الصورة الشخصية الرقم القومي وجه أول سارية والرقم القومي وجه ثاني سارية والمؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد والموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة وكارنيه نقابة المهندسين وإيصال الإيداع البنكي وصحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل (وجهين بحسب الأحوال)



أما وظيفة باحث قانوني فمن شروطها يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 26 عامًا وأن يكون حاصل على مؤهل عال-ليسانس حقوق-ليسانس الشريعة والقانون وألا يقل عن جيد جدًّا.

إرشادات هامة للمتقدمين

- يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

- في حال تقديم إفادة بالموهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية ولاسيما (التقديرالعام والنسبة المئوية والتخصص) وإلا سيتم رفض الطلب.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم.