الأهلي 2003 يفوز على بيراميدز بثنائية في بطولة الجمهورية

الأهلى 2003، فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 خارج ملعبه على نظيره فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد أهلي 2003 إلى 48 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري الجمهورية للشباب مسجلا 45 هدفًا، مقابل 19 هدفًا في مرماه.

وتأهل للمرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب الفرق التي احتلت المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهي: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، بتروجت، الزمالك، بيراميدز، المصري، الاتحاد وفاركو، ويدخل كل فريق المرحلة النهائية بنفس عدد نقاطه وترتيبه.

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الجهاز الفني لفريق أهلي 2003

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعمر شعراوي مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الحميد حسين أخصائي التدليك.

أهلي 2005 يفوز على بيراميدز

من ناحية أخرى حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 فوزًا كبيرًا على ضيفه بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس السبت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

قدم الأهلي مباراة متميزة للغاية، حيث ظهر بقوة هجومية كبيرة وسجل 3 أهداف، كما تألق الخط الخلفي ونجح في الحفاظ على نظافة الشباك باستثناء هدف وحيد جاء من ركلة جزاء لبيراميدز، حيث ظهر حازم جمال بشكل جيد في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع بقيادة المتألق أحمد عابدين الذي يقدم مستويات متميزة، ومعتز محمد ويوسف جمال ومحمود لبيب، وأمامهم رباعي الوسط أحمد وحيد وطارق فوزي ويوسف عفيفي وفارس خالد، خلف الثنائي الهجومي محمد أحمد «شيبا» ومحمد هيثم الوافد الجديد الذي تألق وسجل هدفين.

الشوط الأول:

بدأ الأهلي المباراة بضغط هجومي مكثف بحثًا عن هدف مبكر يفتح الطريق أمامه لمزيد من الأهداف، وبالفعل شكل عدة محاولات هجومية على دفاعات بيراميدز منذ البداية. وشهدت الدقيقة الخامسة أولى المحاولات الخطرة للأهلي، حيث سدد فارس خالد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى.

وفي الدقيقة السابعة وصلت كرة عرضية إلى «شيبا» أمام منطقة الست ياردات، وسددها نحو المرمى ولكن تصدى لها الحارس ليحافظ على التعادل السلبي.

وحاول بيراميدز تهديد مرمى الأهلي في الدقيقة 17 بتسديدة قوية أبعدها أحمد عابدين بامتياز إلى ركلة ركنية.

الهدف الأول:

استمر ضغط الأهلي على دفاعات بيراميدز حتى مرت أول 20 دقيقة من المباراة، وفي الدقيقة 21 تمكن الوافد الجديد محمد هيثم من تسجيل هدف التقدم للأهلي بتسديدة رائعة بباطن القدم بعد مهارة مميزة من فارس خالد في التمرير.

الهدف الثاني:

وبعد الهدف الأول بدقيقة واحدة فقط نجح محمد هيثم في إضافة الهدف الثاني له وللأهلي برأسية مميزة، بعد عرضية ثانية من فارس خالد أيضًا، ليتقدم الأهلي بثنائية دون رد.