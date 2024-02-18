أشرف صبحي يهنئ سمر حمزة بذهبية بطولة كليبان الدولية للمصارعة

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتحاد المصارعة؛ بعد فوز سمر حمزة بالمباراة النهائية وتغلبها على بطلة الصين وحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة كليبان الدولية بالسويد للمصارعة النسائية.



وأكد وزير الشباب والرياضة تقديم كامل الدعم للاعبة سمر حمزة وباقي زملائها في منتخب المصارعة في تنفيذ البرامج التدريبية المخصصة لهم الفترة المقبلة في إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والتي تستضيفها مصر ببرج العرب بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 14 وحتى 24 مارس المقبل.

Advertisements

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى هناك متابعة دقيقة من الوزارة مع اتحاد المصارعة وجميع الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية فيما يخص توفير احتياجات لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، وتهيئة الأجواء لهم للتركيز في تدريباتهم لاسيما مع اقتراب موعد أولمبياد باريس.

يذكر أن منتخب المصارعة النسائية يخوض معسكرًا مغلقًا بالسويد حتى يوم 22 فبراير الحالي والذي يضم: سمر حمزة، ندي مدنى، وتواجد محمد طلبة مديرًا فنيًا.

أشرف صبحي يهنئ فريدة عثمان ببرونزية بطولة العالم للألعاب المائية

فيما هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السباحة المصرية فريدة عثمان على فوزها بالميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 25.67، ببطولة العالم للألعاب المائية، التي تقام في قطر.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالإنجاز الكبير الذي حققته فريدة عثمان، مؤكدًا أنه يُعدّ إنجازًا تاريخيًا لمصر في هذه البطولة، ويُضاف إلى سلسلة إنجازاتها المُشرفة على المستوى الدولي، معربًا عن فخره واعتزازه بما حققته البطلة المصرية من إنجاز يُؤكّد على تميزها وريادتها في رياضة السباحة، ويُعزّز من مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.

وتوجه أشرف صبحي بالشكر والتقدير إلى فريدة عثمان على جهودها وتصميمها على تحقيق الإنجازات، مُؤكدًا على دعم وزارة الشباب والرياضة الكامل لها ولكل الرياضيين المصريين من أجل مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المحافل الدولية.

من جانبها، أعربت فريده عثمان عن سعادتها الغامرة بحصولها على الميدالية البرونزية، مؤكدةً أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون دعم وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للسباحة.

وأهدت فريده عثمان فوزها إلى الشعب المصري، ووعدت ببذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.