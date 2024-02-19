تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس إيسوذوروس الفرمي

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس إيسوذوروس الفَرمِي.

قصة القديس إيسوذوروس الفرمي

سنة 166 للشهداء (450 م) تنيَّح القديس العظيم العالم الناسك الأنبا إيسوذوروس الفَرَمِي، والذي وُلِدَ في الإسكندرية سنة 370م من عائلة كبيرة، وكان قريبًا للقديسين ثاؤفيلس بابا الإسكندرية الثالث والعشرين وكيرلس الأول البابا الرابع والعشرين. ربَّاه أبواه تربية مسيحية وعلَّماه العلوم الكنسية ولما كبر تعلَّم اللغة اليونانية وآدابها فأتقنها وبرع فيها وصار عالمًا في كل العلوم والفلسفات والتاريخ والمنطق، ومع ذلك كان ناسكًا متواضعًا.

هرب من مجد العالم وترَّهب في أحد الأديرة بمنطقة الفَرَما (الفرما: مدينة في سيناء على ساحل البحر الأبيض المتوسط شرقي بورسعيد بحوالي 25 كيلومترًا)، لذلك دُعىَ إيسوذوروس الفَرَمي، ثم انتقل إلى منطقة البلوزيوم (البلوزيوم: مدينة ساحلية في سيناء شرقي بورسعيد) ليعيش هناك حياة الوحدة والنسك، وكان منهجه الرهباني إنجيليًا صِرفًا، يميل إلى البساطة والاهتمام بزينة النفس الداخلية بالفضائل.

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اهتم في خلوته بتفسير الكتاب المقدس ففسر الكثير من أسفار العهدين القديم والجديد، كما كتب رسائل قوية لكثير من الملوك والبطاركة والأساقفة والرهبان قُدِّرت بنحو ألفيّ رسالة، وكانت مواهب الروح القدس تتدفق منه بغزارة.

ولما وصل إلى شيخوخة حسنة تنيَّح بسلام، ومضى إلى الرب الذي أَحبه.



الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى القديس فيلو الذي رفض عبادة النار

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس فيلو أسقف فارس.

قصة القديس فيلو

﻿ في مثل هذا اليوم استشهد القديس فيلو أسقف فارس على يد ملك الفُرس الذي حاول معه لكي يجبره على عبادة النار والسجود للشمس التي كان يتعبد لها ملك فارس، ولما تمسَّك بإيمانه بالسيد المسيح عذَّبه الملك بكل أنواع العذاب، وأخيرًا أمر بقطع رأسه بحد السيف فنال إكليل الشهادة.

إيبارشية الوادي الجديد تحيي الذكرى السادسة لوفاة الأنبا بقطر

صلى نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء بالخارجة (مقر المطرانية) بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لنياحة مثلث الرحمات الأنبا بقطر أسقف الإيبارشية السابق، الذي تنيح في ١٦ فبراير ٢٠١٨.

وعقب صلاة القداس وضع نيافة الأنبا ارسانيوس الحنوط بالمزار الخاص به بالكنيسة ذاتها.

والأب الأسقف الراحل من أبناء دير السيدة العذراء المعروف بالمحرق،

وهو أول أسقف لإيبارشية الوادي الجديد بعد ثماني قرون، حيث سيم أسقفًا عامًا لها في ٢٤ مايو ٢٠١٥، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، وتم تجليسه في ١٢ يونيو ٢٠١٦.