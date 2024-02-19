الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس إيسوذوروس الفرمي

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس إيسوذوروس الفَرمِي.

قصة القديس إيسوذوروس الفرمي

سنة 166 للشهداء (450 م) تنيَّح القديس العظيم العالم الناسك الأنبا إيسوذوروس الفَرَمِي، والذي وُلِدَ في الإسكندرية سنة 370م من عائلة كبيرة، وكان قريبًا للقديسين ثاؤفيلس بابا الإسكندرية الثالث والعشرين وكيرلس الأول البابا الرابع والعشرين. ربَّاه أبواه تربية مسيحية وعلَّماه العلوم الكنسية ولما كبر تعلَّم اللغة اليونانية وآدابها فأتقنها وبرع فيها وصار عالمًا في كل العلوم والفلسفات والتاريخ والمنطق، ومع ذلك كان ناسكًا متواضعًا.

هرب من مجد العالم وترَّهب في أحد الأديرة بمنطقة الفَرَما (الفرما: مدينة في سيناء على ساحل البحر الأبيض المتوسط شرقي بورسعيد بحوالي 25 كيلومترًا)، لذلك دُعىَ إيسوذوروس الفَرَمي، ثم انتقل إلى منطقة البلوزيوم (البلوزيوم: مدينة ساحلية في سيناء شرقي بورسعيد) ليعيش هناك حياة الوحدة والنسك، وكان منهجه الرهباني إنجيليًا صِرفًا، يميل إلى البساطة والاهتمام بزينة النفس الداخلية بالفضائل.

Advertisements

اهتم في خلوته بتفسير الكتاب المقدس ففسر الكثير من أسفار العهدين القديم والجديد، كما كتب رسائل قوية لكثير من الملوك والبطاركة والأساقفة والرهبان قُدِّرت بنحو ألفيّ رسالة، وكانت مواهب الروح القدس تتدفق منه بغزارة.

ولما وصل إلى شيخوخة حسنة تنيَّح بسلام، ومضى إلى الرب الذي أَحبه.
 

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى القديس فيلو الذي رفض عبادة النار

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس فيلو أسقف فارس.

قصة القديس فيلو

﻿ في مثل هذا اليوم استشهد القديس فيلو أسقف فارس على يد ملك الفُرس الذي حاول معه لكي يجبره على عبادة النار والسجود للشمس التي كان يتعبد لها ملك فارس، ولما تمسَّك بإيمانه بالسيد المسيح عذَّبه الملك بكل أنواع العذاب، وأخيرًا أمر بقطع رأسه بحد السيف فنال إكليل الشهادة.

إيبارشية الوادي الجديد تحيي الذكرى السادسة لوفاة الأنبا بقطر

صلى نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء بالخارجة (مقر المطرانية) بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لنياحة مثلث الرحمات الأنبا بقطر أسقف الإيبارشية السابق، الذي تنيح في ١٦ فبراير ٢٠١٨.

وعقب صلاة القداس وضع نيافة الأنبا ارسانيوس الحنوط بالمزار الخاص به بالكنيسة ذاتها.

والأب الأسقف الراحل من أبناء دير السيدة العذراء المعروف بالمحرق، 
وهو أول أسقف لإيبارشية الوادي الجديد بعد ثماني قرون، حيث سيم أسقفًا عامًا لها في ٢٤ مايو ٢٠١٥، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، وتم تجليسه في ١٢ يونيو ٢٠١٦.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القديس إيسوذوروس الفرمي إيسوذوروس الفرمي الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ذكرى نياحة القديس إيسوذوروس الف رم ي ذكرى القديس فيلو

مواد متعلقة

البابا تواضروس الثاني يلتقي مجموعة خدمية من النمسا

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة استشهاد القديس إيسوذوروس

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الاثنين 19 فبراير 2024

معيط: الحكومة وافقت على تعديل قانون المالية العامة للدولة وأحالته إلى مجلس النواب

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-2-2024

مجموعة الأهلي، موعد مباراة يانج أفريكانز ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

نيكي هايلي: أنا رئيسة أمريكا، وترامب لم يعد يصلح للمنصب (فيديو)

مطالب لأولياء الأمور برفع الغياب عن المدارس، وخبير تربوي يوضح المخاطر

الإيجار القديم، تعرف على حالات فسخ عقد الإيجار القديم للوحدات السكنية وحالات الاسترداد

Advertisements

منوعات

المزيد

"مدينة الحب"، 36 ألفا يزورون باريس سنويًّا من أجل الزواج

انقطاع الكهرباء في عدة مواقع بجميع أنحاء إسرائيل

مفاجأة خلال أول ساعتين من عرض "حذاء ترامب" للبيع

قمر صناعي مصنوع من الخشب بحجم كوب القهوة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الإثنين 19-2-2024

المزيد

انفوجراف

لولا دا سيلفا.. رئيس البرازيل الذي سكن قلوب العرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها دخول الجنة، أحاديث عن فضائل السلام

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية