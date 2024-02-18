والد زوجة ولي عهد الأردن، معلومات عن الشيخ السعودي الراحل خالد السيف

وفاة والد الأميرة رجوة، نعى الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، والد الأميرة رجوة الحسين، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، زوجة ولي عهد الأردن.

من هو خالد السيف والد الأميرة رجوة ؟

والراحل هو السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، من مواليد 1953، متزوج بعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، ولديه 4 أبناء هم فيصل ونايف ودانا والأميرة رجوة.

يعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

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وتعتبر قبيلة سبيع من أكبر القبائل التي استوطنت في عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، حيث سكنت مجموعة منها في العطار، وكان أمراء العطار من آل سيف، واستمر استخدام لقب أمير حتى السنوات القليلة الماضية.

وتخرج والد الأميرة رجوة في الجامعة الأمريكية ببيروت بتخصص هندسة مدنية، حيث أسس شركة آل سيف مهندسون مقاولون، والتي تعد الآن إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى عدة شركات في قطاعات مختلفة.

خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، فيتو

الديوان الملكي الأردني يعلن الحداد لـ 3 أيام

وأعلن الديوان الملكي الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 18 فبراير عام 2024 ميلادي، الواقع في 8 شعبان عام 1445 هجري.

وأعرب الديوان الملكي عن صادق التعازي وخالص المواساة للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والعائلة الملكية، وأسرة الفقيد وعائلة السيف، بهذا المصاب.

عقد قران ولي العهد الأردني علي رجوة

وفي 1 يونيو 2023، عُقد قران ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على السعودية رجوة بنت خالد آل سيف، في قصر زهران.

وكشف الأمير الحسين ولي عهد الأردن عن كيفية تعرفه إلى رجوة آل سيف، وقال: "تعرفت على خطيبتي رجوة عن طريق إحدى زميلاتي من المدرسة"، وأوضح أنه لم يتحدث معها بعد تعارفهما لفترة، إلا أنه قرر فجأة التواصل معها و"صار النصيب".

زفاف ولي العهد الأردني، فيتو

وأضاف: "أنا بعتبر حالي محظوظ لأنه مش كل يوم الواحد بتعرف على حد زي رجوة"، مؤكدًا شعوره بالسعادة والارتياح والحماس مع قرب الزفاف.

من هي السعودية رجوة آل سيف ؟

وولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الرياض في 28 أبريل 1994، لخالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف ولعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

تلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

تملك رجوة مواهب عديدة، فهي مصممة داخلية ومحترفة في تصميم الأثاث والديكور، كما أنها تتمتع بموهبة في الرسم والتصوير الفوتوغرافي.

كما تهتم رجوة بالعمل الخيري وتنظيم الفعاليات الاجتماعية، ويمكن رؤية هذا الاهتمام في مشاركتها في العديد من المبادرات الخيرية والأعمال الاجتماعية في المجتمع.