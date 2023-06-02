الجمعة 02 يونيو 2023
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خارج الحدود

ماذا قال العاهل الأردني والملكة رانيا عقب زفاف الأمير الحسين؟

زفاف ولي العهد الأردني،
زفاف ولي العهد الأردني، فيتو

زفاف ولي العهد الأردني، وجه الملك عبد الله بن الحسين، عاهل الأردن، اليوم الجمعة، الشكر لكل من شارك المملكة أفراحها بمناسبة زواج ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله على الأميرة رجوة آل سيف، حيث أقيم عرسهما أمس الخميس، بحضور كوكبة من الملوك والرؤساء والساسة.

وكتب الملك الأردني على حسابه على تويتر: «شكرا من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركونا الفرحة بالحسين ورجوة. والشكر الموصول للأشقاء والأصدقاء على وجودهم معنا بهذه المناسبة، ولتبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائما».

 

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بدورها، شاركت الملكة رانيا قرينة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثانى بن الحسين، صورا عبر  حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" من حفل الزفاف الملكى لنجلها ولى العهد الأردني الأمير الحسين على الأميرة رجوة.

وعلقت الملكة رانيا على الصور التى نشرتها عبر حسابها على انستجرام:" الحمدلله.. من زفاف الغوالي حسين ورجوة الحسين، الله يهنيكم ويخليكم لبعض وتبقى الفرحة مزينة قلوبكم".

 

حفل زفاف ولي العهد الأردني

وعُقد قران ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على السعودية رجوة بنت خالد آل سيف، أمس الخميس، في قصر زهران.

 

وأشرف على عقد قران ولي العهد الأردني، إمام الحضرة الهاشمية، أحمد الخلايلة، الذي أشرف سابقًا على عقد قران الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني في مارس الماضي.

 

وتم عقد قران ولى العهد الأردني، بحضور 140 شخصًا، بمن فيهم أفراد من العائلة الهاشمية وأفراد من العائلات المالكة في الدول الصديقة والشقيقة للأردن، ورؤساء وزعماء دول وأفراد عائلة رجوة آل سيف.

 

الأميرة رجوة الحسين

ومنحت رجوة الحسين، قرينة ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله، لقب الأميرة بموجب الإرادة الملكية الأردنية.

 

ونشر الديوان الملكي الأردني على موقعه: "صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم حفظه الله".

 

تاج الأميرة رجوة

ووشح تاج الأميرة رجوة الحسين الذي ارتدته في حفل زفافها مساء أمس، على الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد بعبارة "رجوة من الله".

 

وتحمل العباراة معنى الاسم اللغوي الذي يعني رجوة واحدة أو الأمنية الوحيدة، ورجاء شيء ما يعني انتظار البشرى والسعادة وتحقيق الحلم، وقدوم الخير.

 

وكانت جلالة الملكة رانيا العبدالله قد قالت في حفل الحناء "رجوة أحلى رجاء مني لرب العالمين لسمو الأمير الحسين".

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