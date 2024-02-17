قناع الجزر والعسل يقضي على الحبوب والبقع الداكنة

حب الشباب من الإصابات المزعجة التي تظهر بالبشرة وتؤثر في مظهرها بشكل سلبي كما تترك علامات بالبشرة بعد اختفائها وهو ما يزعج الفتيات كثيرًا.

وحب الشباب يظهر بالبشرة لأسباب عديدة أبرزها تراكم الدهون على مسام البشرة والعادات الغذائية الخاطئة، وتحرص الفتيات على علاجها أولًا بأول.

قناع الجزر والعسل يقضى على حب الشباب

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل قناع الجزر والعسل يقضي على حب الشباب والبقع الداكنة.

المكونات:

جزرة

ملعقة جل صبار

ملعقة عسل نحل

الطريقة:

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نبشر جزرة ثم نصفيها جيدا للتخلص من أي سوائل بها.

ثم نأخذ المبشور بعد تصفيته ونضعه في بولة عميقة.

ثم نضيف له العسل وجل الصبار ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخال من أي تكتلات.

ثم نفرد قناع الجزر على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.

ونترك قناع الجزر على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر القناع مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.

قناع الجزر والعسل يقضي على حب الشباب، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.