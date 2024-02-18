الأحد 18 فبراير 2024
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رياضة

غزل المحلة، محمد حجازي يجري عملية غضروف الركبة بنجاح

أحمد عيد عبد الملك
أحمد عيد عبد الملك مع لاعبه محمد حجازي، فيتو

غزل المحلة، أعلن الدكتور خالد الجميزي، طبيب الفريق الأول لنادي غزل المحلة،  نجاح غضروف الركبة التي أجريت صباح اليـوم للاعب الفريق محمد حجازي بأحد المستشفيات الخـاصـة بالقاهـرة , وكان اللاعب قد أصيب بتمزق في غضروف الركبة خلال أحداث مباراة غزل المحلة وطنطا في الجولة الثانيـة من الدور الحاسم لدوري المحترفين.

قطع في الغضروف

أكد الدكتور خالد الجميزي طبيب الفريق الأول في نادي غزل المحلة  أن الأشعة التي أجريت على اللاعب محمد حجازي أثبتت تعرضه لقطع في الغضروف ويغيب على أثرها عن الملاعب لفترة تصل إلى شهر.

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وكان حجازي قد أصيب خلال أحداث مباراة غزل المحلة وطنطا في افتتاحية الدور الثاني من دوري المحترفين والتي انتهت لصالح زعيم الدلتا بثلاثة أهداف دون رد.

 

وانطلقت الاثنين الماضي، مباريات الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين ” بمشاركة 10 فرق “دورة الصعود”.

 

 وأسفرت النتائج عن فوز لافيينا والسكة الحديد خارج ملعبهما وفوز بروكسي علي وادي دجلة وتعادل بتروجيت مع حرس الحدود. 

نتائج مباريات الجولة الأولي في دوري المحترفين “مجموعة الصعود”

بروكسي ضد وادي دجلة 1-0

راية ضد السكة الحديد 0-2

بتروجت ضد حرس الحدود 1-1

 القناة ضد لافيينا 0-1

غزل المحلة ضد طنطا  3-0

ويتأهل صاحبا أول مركزين بالمرحلة النهائية إلى الدوري الممتاز بشكل مباشر، بينما يهبط أصحاب المراكز الـ 6 الأخيرة إلى دوري القسم الثاني ب.

ويتأهل كل فريق إلى المرحلة النهائية بالنقاط التي حصل عليها في المرحلة الأولى سواء في منافسات الصعود أو الهبوط.

 

الفرق المتأهلة لمرحلة الصعود للدوري الممتاز

وتأهل عشر فرق لمرحلة  “المنافسة على الصعود للدوري الممتاز” وهم:

1- بتروجيت (45 نقطة)

2- وادي دجلة (38 نقطة)

3- حرس الحدود (36 نقطة)

4- غزل المحلة (35 نقطة)

5- لافيينا (33 نقطة)

6-  السكة الحديد (29 نقطة)

7- طنطا (29 نقطة)

8- بروكسي (29 نقطة)

9- راية (28 نقطة) (+5 أهداف)

10- القناة (28 نقطة) (+5 أهداف)

وجاءت مباريات الأسابيع التسعة لمجموعة الصعود في مسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” والمقرر انطلاقها اليوم 12 فبراير الجاري كالتالي.

مباريات الجولة الأولى من مجموعة الصعود بدوري المحترفين

 بروكسي ضد وادي دجلة

راية ضد السكة الحديد

بتروجت ضد حرس الحدود

القناة ضد لافيينا

غزل المحلة ضد طنطا

مباريات الجولة الثانية من مجموعة الصعود بدوري المحترفين

 السكة الحديد ضد بروكسي

وادي دجلة ضد غزل المحلة

حرس الحدود ضد راية

لافيينا ضد  بتروجيت

طنطا ضد القناة

مباريات الجولة الثالثة من مجموعة الصعود بدوري المحترفين

بروكسي ضد حرس الحدود

وادي دجلة ضد السكة الحديد 

راية ضد لافيينا 

بتروجت ضد طنطا 

غزل المحلة ضد القناة 

مباريات الجولة الرابعة من مجموعة الصعود بدوري المحترفين

لافيينا ضد بروكسي 

حرس الحدود ضد وادي دجلة 

السكة الحديد ضد غزل المحلة 

طنطا ضد راية 

القناة ضد بتروجت 

مباريات الجولة الخامسة من مجموعة الصعود بدوري المحترفين

بروكسي ضد طنطا 

وادي دجلة ضد لافيينا 

السكة الحديد ضد حرس الحدود 

راية ضد القناة 

غزل المحلة ضد بتروجت 

مباريات الجولة السادسة من مجموعة الصعود بدوري المحترفين

القناة ضد بروكسي

طنطا ضد وادي دجلة 

لافيينا ضد السكة الحديد 

حرس الحدود ضد غزل المحلة 

بتروجت ضد راية 

مباريات الجولة السابعة من مجموعة الصعود بدوري المحترفين

بروكسي ضد بتروجت 

وادي دجلة ضد القناة 

السكة الحديد ضد طنطا 

حرس الحدود ضد لافيينا 

غزل المحلة ضد راية 

مباريات الجولة الثامنة من مجموعة الصعود بدوري المحترفين

راية ضد بروكسي 

بتروجت ضد وادي دجلة 

القناة ضد السكة الحديد 

طنطا ضد حرس الحدود 

غزل المحلة ضد لافيينا

مباريات الجولة التاسعة من مجموعة الصعود بدوري المحترفين

بروكسي ضد غزل المحلة 

وادي دجلة ضد راية 

السكة الحديد ضد بتروجت 

حرس الحدود ضد القناة 

لافيينا ضد طنطا 

وأسدل الستار على مباريات المرحلة الأولى لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” بمشاركة 20 فريقا.

وتربع بتروجت على قمة دوري المحترفين بعد انتهاء المرحلة الأولي من المسابقة وجاء ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء  المرحلة الأولى كالتالي..

1- بتروجيت 45 نقطة
2- وادي دجلة 38 نقطة
3- حرس الحدود 36 نقطة
4- غزل المحلة 35 نقطة
5- لافيينا إف سي 33 نقطة
6- السكة الحديد 29 نقطة
7- طنطا‏ 29 نقطة
8- بروكسي 29 نقطة
9- القناة 28 نقطة
10- راية 28 نقطة
11- بترول أسيوط 28 نقطة
12- أبو قير للأسمدة 25 نقطة
13- وي 24 نقطة
14- أسوان 22 نقطة
15- دكرنس 21 نقطة
16- مكادي 15 نقطة
17- جمهورية شبين 14 نقطة
18- النجوم 13 نقطة
19- مصر المقاصة 9 نقاط
20- النصر للتعدين 6 نقاط

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غزل المحلة خالد الجميزي طبيب الفريق الأول لنادي غزل المحلة محمد حجازى مباراة غزل المحلة وطنطا

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