ارتفاع أسعار الأرز السائب وانخفاض المعبأ، وهذه قائمة بأسعارهما في الأسواق

أسعار الأرز في الأسواق، تباينت أسعار الأرز في الأسواق، حيث ارتفع سعر الأرز السائب مقابل انخفاض المعبأ، ليصل أعلى سعر لكيلو الأرز المعبأ نحو 45 جنيهًا، فيما ارتفعت أسعار الأرز السائب لتصل إلى 36 جنيهًا، وذلك وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأرز السائب والمعبأ في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار الأرز السائب، سعر الأرز المعبأ، وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، وأيضًا وفقًا لجولة ميدانية قامت بها «فيتو» شملت المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت، تفاصيل كل ذلك في السطور الأتية:

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أسعار الأرز في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الأرز السائب وفقًا للبوابة الحكومية

أما أسعار الأرز وفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر الأرز السائب بنحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر الأرز السائب نحو 32.3 جنيه، وتتراوح أسعار الأرز السائب ما بين 27 و36 جنيهًا.

انخفاض أسعار الأرز المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية

فيما انخفض سعر الأرز المعبأ بنحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر الأرز المعبأ نحو 33.3 جنيه، لتتراوح أسعار الأرز المعبأ من 14.5 جنيه إلى 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأرز في الأسواق، فيتو

أسعار الأرز في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الأرز في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية، فجاءت كالتالي:

انخفض سعر أرز السوهاجي بنحو 4 قروش، ليسجل متوسط سعر قدره 34.3 جنيه، لتتراوح أسعار أرز السوهاجي ما بين 31 و40 جنيهًا.

انخفض سعر أرز الضحى بنحو 71 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر أرز الضحى نحو 39.1 جنيه، لتتراوح أسعار أرز الضحى ما بين 31 و45 جنيهًا.

انخفض سعر أرز زمزم بنحو 4 قروش، ليبلغ متوسط سعر أرز زمزم نحو 34.5 جنيه، لتتراوح أسعار أرز زمزم ما بين 30 و39 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأرز في الأسواق، فيتو

أسعار الأرز في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

وعن أسعار الأرز في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فجاءت كالتالي:

بلغ سعر أرز مصري الضحي وزن 5 كيلوات نحو 213.95 جنيه.

بلغ سعر أرز جاسمين الضحى وزن كيلو نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر أرز المختار وزن كيلو نحو 34.95 جنيه.

بلغ سعر صولو أرز مصري وزن 900 جرام نحو 31.95 جنيه.

بلغ سعر أرز الواحة وزن 900 جرام نحو 31.95 جنيه.

بلغ سعر أرز الباشا وزن كيلو نحو 37.75 جنيه.

بلغ سعر أرز الأسطورة وزن كيلو نحو 28.95 جنيه.

بلغ سعر أرز الاطيب وزن كيلو نحو 36.95 جنيه.

أسعار الأرز في الأسواق، فيتو

أسعار الأرز في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

وعن أسعار الأرز في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فجاءت كالتالي:

بلغ سعر أرز الهواري وزن كيلو نحو 34.95 جنيه.

بلغ سعر أرز دريا وزن 5 كيلوات نحو 378.95 جنيه.

بلغ سعر أرز الفنان وزن كيلو نحو 34.95 جنيه.

بلغ سعر أرز مصري رفيع وزن 5 كيلوات نحو 176.45 جنيه.

بلغ سعر أرز المطعم وزن كيلو نحو 39.95 جنيه.

بلغ سعر أرز مصري رفيع توب فاليو وزن كيلو نحو 34.75 جنيه.

بلغ سعر أرز مصري توب فاليو وزن 5 كيلوات نحو 189.95 جنيه.

بلغ سعر أرز مصري توب فاليو وزن 10 كيلوات نحو 362.45 جنيه.

بلغ سعر أرز تايلندي طويل الحبة ذهبي وزن كيلو نحو 85.95 جنيه.

أسعار الأرز في الأسواق، فيتو

أسعار الأرز في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

بلغ سعر أرز الساعة وزن كيلو نحو 41.5 جنيه.

بلغ سعر أرز الساعة وزن 5 كيلوات نحو 206.5 جنيه.

بلغ سعر أرز كامولينو مصري فاخر توب فاليو وزن كيلو نحو 34.95 جنيه.

بلغ سعر أرز مصري توب فاليو وزن كيلو نحو 38.95 جنيه.

بلغ سعر أرز العراف وزن كيلو نحو 34.95 جنيه.

بلغ سعر أرز مصري حبة حبة وزن كيلو نحو 39.95 جنيه.

بلغ سعر أرز زمزم وزن كيلو نحو 38.5 جنيه.

بلغ سعر أرز مصري الضحى وزن كيلو نحو 42.95 جنيه.