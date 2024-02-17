السبت 17 فبراير 2024
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محافظات

ضبط 135 طنا من الأرز والبقول المحتكرة خلال حملة تموينية في الإسماعيلية (صور)

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، عن ضبط كميات كبيرة من السلع الإستراتيجية بنطاق حي ثالث الإسماعيلية ومركز ومدينة أبو صوير.

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حيث تم إخفاؤها واحتكارها ومنع بيعها بالأسواق، وذلك خلال حملات تموينية قامت بها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.  

جانب من المضبوطات، فيتو

نتائج الحملات وإجمالي المضبوطات 
 

حيث ‏‎تم ضبط كمية تقدر بحوالي 50 طن أرز، 10 أطنان مكرونة، 5 أطنان عدس، 48 طن فول، 10 أطنان حلبة بإحدى المخازن بنطاق حي ثالث الإسماعيلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

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وفي السياق ذاته، تم ضبط حوالي طني أرز، ونصف طن مكرونة، ونصف طن سمنة بإحدى المخازن بمركز ومدينة أبو صوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

جانب من المضبوطات، فيتو

ضبط لحوم وأسماء مجهولة المصدر 

هذا إلى جانب ضبط حوالي 28 كيلو جرام من الأسماك والدواجن مجهولة المصدر وبدون تواريخ بأحد المحال التجارية بمركز ومدينة القنطرة شرق، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

 

مجال الرقابة التموينية  

 

أسفرت الحملات عن تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي، ومحضر إدارة بدون ترخيص، محضرين حيازة سلع مجهولة المصدر، 7 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و٥ محاضر لعدم الإعلان عن الأوكازيون، ومحضرين عدم الإعلان عن المخازن. 

جانب من المضبوطات، فيتو

مجال الرقابة على المخابز 

و تم تحرير 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 8 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للخبز، 27 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين لعدم وجود سجل بالمخبز. 

 

تشكيل لجنة رقابية لمتابعة الأسواق 

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية. 

 

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة. 

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