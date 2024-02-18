أوكرانيا تزف بشرى سارة للعالم بشأن محصول القمح الشتوى

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية الأحد، نقلا عن بيانات من الخبراء: إن ما يقرب من 2 % فقط من محصول القمح الشتوي الأوكراني لن ينجو من موسم الشتاء الحالي.

إجمالي إنتاج القمح في أوكرانيا

ويمثل القمح الشتوي أكثر من 95 % من إجمالي إنتاج القمح في أوكرانيا. وخلال فصل الشتاء، يهلك عادة ما يصل إلى سبعة % من إنتاج المساحة المزروعة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الصقيع الشديد والقشرة الجليدية في الحقول، لكن الشتاء كان أكثر اعتدالا هذا العام.



وزرع المزارعون حوالي 4.2 مليون هكتار من القمح الشتوي لموسم 2024.



وقالت الوزارة في بيان "نتائج الزراعة... أظهرت أن معدل بقاء الحبوب الشتوية (القمح والذرة) يتراوح بين 98 و99 %".



وأضافت أن ما يصل إلى 5% من الشعير الشتوي تضرر أيضا هذا الشتاء.

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وفي سياق آخر هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوات المسلحة الروسية عقب السيطرة على مدينة أفدييفكا بـ" دونيتسك " بعد أن استمع إلى تقرير وزير الدفاع سيرجي شويجو.



سيطرة القوات الروسية على مدينة أفدييفكا



وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف: "استمع فلاديمير بوتين إلى تقرير وزير الدفاع سيرجي شويجو في الكرملين بشأن السيطرة على مدينة أفدييفكا.

وهنأ الرئيس الجيش الروسي على هذا النصر والنجاح المهم- علي حد وصفه -.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الرئيس فلاديمير بوتين مساء اليوم السبت، بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير المدينة نهائيا من المسلحين ودحر الوحدات الأوكرانية التي غادرت المدينة واستقرت في مصنع أفدييفكا للكيماويات.

وأكدت الوزارة أن "تحرير مدينة أفدييفكا أتاح نقل خط المواجهة بعيدا عن دونيتسك، وبالتالي حمايته بشكل كبير من الهجمات التي يشنها نظام كييف "، مضيفة أنه "لم يتم نشر المعلومات حول تقدم قواتنا إلا بعد هزيمة العدو بالكامل والسيطرة على المدينة".



وقد أعلن القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي فجر السبت الماضي، انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع "على خطوط أكثر فائدة"، وفي الأيام الأخيرة، اعترف الجيش الأوكراني بأن الوضع هناك حرج بالنسبة لهم، وهو أسوأ مما كان عليه في أرتيوموفسك، التي انسحبت منها كييف في مايو 2023.

