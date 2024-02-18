الأحد 18 فبراير 2024
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اقتصاد

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأحد 18-02-2024 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر الزيت اليوم، استقرت أسعار الزيت، اليوم الأحد 18 فبراير 2024، في الأسواق المصرية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق. 

 

سعر زيت عباد الشمس سلايت 

سجل سعر زيت عباد الشمس سلايت اللتر نحو 103.3 جنيه، لتتراوح أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 60 إلى 140 جنيهًا.

 

 سعر زيت عباد الشمس تعبئة شركات أخرى 

وبلغ متوسط سعر زيت عباد الشمس نحو 99 جنيهًا، لتتراوح أسعار زيت عباد الشمس من 37.5 جنيه إلى 140 جنيهًا.

أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر زيت الذرة كريستال 

وصل سعر زيت الذرة كريستال نحو 130.8 جنيه، لتتراوح أسعار لتر زيت الذرة كريستال ما بين 74.5 جنيه إلى 175 جنيهًا.

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سعر زيت الذرة 

يبلغ متوسط سعر لتر زيت ذرة  نحو 125 جنيهًا، لتتراوح أسعار زيت الذرة من 74.5 جنيه إلى 165 جنيهًا.

 

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

بلغ سعر زيت خليط هنادي وزن  700 مل نحو  74.75 جنيه.

بلغ سعر زيت خليط هنادي وزن لتر نحو  99.75 جنيه.

بلغ سعر زيت عباد الشمس وزن  700 مل نحو 89.95 جنيه.

بلغ سعر زيت ذرة سلايت وزن 2.25  لتر نحو 319.50 جنيه.

 

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

بلغ سعر زيت خليط هدية وزن لتر نحو 99.50 جنيه.

بلغ سعر زيت خليط حلوة وزن  700 مل نحو 74.75 جنيه.

بلغ سعر حلوة زيت خليط  وزن 2.25 لتر نحو 214.60 جنيه.

بلغ سعر زيت خليط قلية وزن لتر نحو  99.50 جنيه. 

 

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت

بلغ سعر زيت الممتاز وزن لتر نحو 99.95 جنيه.

بلغ سعر زيت خيرات البيت خليط  وزن 700 مل نحو 74.95 جنيه.

بلغ سعر زيت نرجس خليط وزن 700 مل نحو 72.95 جنيه.

بلغ سعر زيت أساور  خليط وزن 650 مل  نحو70.95 جنيه.

أسعار الزيت تواصل الارتفاع في الأسواق، وهذه قائمة بأسعاره في المحال التجارية

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 15-02-2024 في الأسواق

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية 

بلغ سعر عافية زيت ذرة  وزن 800 مل نحو 119.95 جنيه.

بلغ سعر سلايت زيت ذرة وزن 750 مل نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر شهد زيت ذرة وزن  800 - 900 مل نحو 76 جنيهًا.

بلغ سعر كريستال زيت ذرة  وزن 800 مل نحو 120 جنيهًا.

 

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