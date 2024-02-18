الأحد 18 فبراير 2024
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محافظات

الفيوم تنظم تدريبا للسيدات المستفيدات من تكافل وكرامة على صناعة الشنط

تدريب سيدات الفيوم
تدريب سيدات الفيوم علي صناعة الشنط، فيتو

 نظمت وحدة أيادي مصر بديوان عام محافظة الفيوم، بالتعاون مع مدرسة ابتكار خانه، دورة تدريبية للسيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة، على صناعة الشنط القماش والجلد. 

وقال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الدورة التدريبية تم تنفيذها بجمعيتين أهلية بقريتي جرفس، العزب، بمشاركة السيدات المستفيدات برنامج تكافل وكرامة، وتم تدريبهن على صناعة الشنط الجلد، والشنط القماش بأحجامها المختلفة، بالتعاون مع جمعية متخصصة في تعلم الحرف اليدوية". 

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تسويق المنتجات

وأضاف المتحدث باسم الفيوم، أن وحدة أيادى مصر، تسوق المنتجات للسيدات المستفيدات من الدورة التدريبية، عن طريق منصة أيادى مصر، كما سيتم توزيع ماكينات خياطة على المتفوقات منهن مقدمة من مدرسة ابتكار خانه. 

سلسلة تدريبات

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن  الدورة التدريبية، ضمن مجموعة الدورات التى ستنفذها مدرسة ابتكار خانه بالتعاون مع المشروع القومى أيادى مصر، بهدف مساعدة النساء والفتيات على تحقيق الاكتفاء الاقتصادي، وتعلم حرفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة المصريين أولى لتعلم الحرف اليدوية، والتي ستقوم بتوفير المدربين خلال الدورات التدريبية.

دوري مراكز الشباب

يذكر أن  المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب بمحافظة الفيون، أقيمت بين فريقي مركز شباب هواررة المقطع، ممثل إدارة الفيوم الشبابية، ومركز شباب أبو جنشو ممثل إدارة أبشواي الشبابية، لتحديد الفريق المتأهل لدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وانتهت المباراة، بفوز مركز شباب هوارة المقطع بهدفين لهدف، ليتصدر فريق هوارة المقطع ترتيب جدول الدوري ويفوز بكأس البطولة والميدالية الذهبية، فيما حل فريق أبو جنشو في المركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية، وحصل مركز شباب فانوس بإدارة طامية الشبابية على المركز الثالث، واحتل فريق العدوة بإدارة الفيوم الشبابية على المركز الرابع.

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