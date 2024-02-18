الأحد 18 فبراير 2024
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محافظات

مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات قطار بالمنيا

قطارات، فيتو
قطارات، فيتو

لقى شخص مصرعه دهسه قطار بسكة حديد مركز  المنيا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شخص دهسا أسفل عجلات القطار بمحطة سكة حديد المنيا المارة على قرية زهرة التابعة إداريا لمركز  المنيا.

إسعاف المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "هاني. ع" 47 عاما، جثة هامدة " أشلاء".

وتم وضعه في مشرحة مستشفى المنيا العام وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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وأفاد تقرير الدكتور هاني اسحق شحاتة مفتش صحة المنيا الي حدوث الوفاة نتيجة حادث قطار أدى إلى بتر بالطرفين السفليين ونزيف داخلي وخارجي والنصف السفلي أشلاء ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

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