استعدادًا لـ شهر رمضان، افتتاح 3 مساجد جديدة في المنيا

أناب محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، اليوم الجمعة، كلا من عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا لافتتاح مسجد السلام بقرية ابو يعقوب التابعة للوحدة المحلية لصفط الخمار بحضور فضيلة الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة أوقاف المنيا.

يأتي ذلك فى إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا مديرية الأوقاف بالانتهاء من تجهيز المساجد والساحات لاستقبال المصلين وإقامة الصلوات وأداء التراويح، مشددا على استمرار حملات النظافة والتعقيم والالتزام بكافة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء خلال الشهر الفضيل.

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وفى هذا السياق، أناب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لافتتاح مسجد النور بقرية ابجاج الحطب التابعة لمجلس قروى حلوة مركز مطاى.

كما أناب محافظ المنيا تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، لافتتاح مسجد امبارك الغربى بقرية بلنصورة التابعة لمجلس قروى نزلة اسمنت، يأتى ذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد عدد من المساجد بقرى ومراكز المحافظة.