الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

استعدادًا لـ شهر رمضان، افتتاح 3 مساجد جديدة في المنيا

إستعدادً لـ شهر رمضان،
إستعدادً لـ شهر رمضان، إفتتاح 3 مساجد جديدة في المنيا،فيتو

أناب محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، اليوم الجمعة، كلا من عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا لافتتاح مسجد السلام بقرية ابو يعقوب التابعة للوحدة المحلية لصفط الخمار بحضور فضيلة الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة أوقاف المنيا. 

يأتي ذلك فى إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا مديرية الأوقاف بالانتهاء من تجهيز المساجد والساحات لاستقبال المصلين وإقامة الصلوات وأداء التراويح، مشددا على استمرار حملات النظافة والتعقيم والالتزام بكافة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء خلال الشهر الفضيل.

Advertisements

وفى هذا السياق، أناب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لافتتاح مسجد النور بقرية ابجاج الحطب التابعة لمجلس قروى حلوة مركز مطاى. 

كما أناب محافظ المنيا تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، لافتتاح مسجد امبارك الغربى بقرية بلنصورة  التابعة لمجلس قروى نزلة اسمنت، يأتى ذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد عدد من المساجد بقرى ومراكز المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محافظ المنيا المنيا رئيس مركز ومدينة المنيا مسجد السلام بقرية ابو يعقوب صفط الخمار وكيل وزارة أوقاف المنيا رئاسة مجلس الوزراء رئيس مركز ومدينة مطاي حلوة مركز مطاى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص نزلة اسمنت خطة وزارة الاوقاف

مواد متعلقة

إصابة مسن سوري في حادث تصادم بالمنيا

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انقلاب ربع نقل بصحراوي المنيا

انقطاع المياه عن مدينة كاملة بالمنيا غدا.. تعرف عليها

الكنيسة الأرثوذكسية بالمنيا تحتفل بالذكرى التاسعة لعودة رفات 21 قبطيا ذبحهم داعش في ليبيا

أسعار ياميش رمضان بالمنيا 2024.. تاجر: زيادة سعر الياميش المستورد تخطت الـ 150%.. كيلو البندق الأمريكي بـ 24 دولارا.. والمصري سعره مناسب (فيديو)

محافظ المنيا يكلف بإزالة الإعلانات العشوائية من الشوارع

تموين المنيا يضبط 89 مخالفة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

صحة المنيا توقع الكشف على 1627 حالة خلال قافلة طبية مجانية

الأكثر قراءة

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

تحرك عاجل من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب رفح

ساويرس ناعيا المعارض الروسي أليكسي نافالني: اللهم انتقم من قاتله

أماكن سقوط الأمطار المتوسطة غدا السبت

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

لم يستجب لنصيحتي، طارق سليمان يكشف سبب إصابة الونش بـ "صليبي ثاني"

قرار جديد من النيابة ضد البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

Advertisements

منوعات

المزيد

رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يقوي العظام ويحمي من السرطان.. 8 فوائد صحية للشمر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدمل في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

منها الإخلاص في طاعة الله، ما هى صفات عباد الله المُخلَصين؟

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن نورانية رسول الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية