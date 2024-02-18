تجديد حبس المتهم بقتل طفل لسرقة "توك توك" في أوسيم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم بقتل طفل لسرقة التوك توك الخاص به في أوسيم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم استدرج الطفل سائق التوك توك من أجل توصيله، وبعد وصوله اعتدى عليه، وقتله خنقًا، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفر هاربًا.

اعترافات المتهم بارتكاب الجريمة في الجيزة

واعترف المتهم إنه كان يمر بضائقة مالية وقرر سرقة الــ«توك توك» والتخلص من قائده، وأرشد عن مكان بيع الــ«توك توك»، لدى تاجر خردة.

وأفاد المتهم أنه تزوج من شهرين فقط "عريس جديد" وكان يمر بضائقة مالية ففكر في طريقة سريعة للحصول على المال خاصة أنه يعمل سمكري، ولا يعمل بشكل مستمر، فطرق إلى ذهنه فكرة سرقة توك توك، ولكنه حرص أن يكون سائقه صغير السن لسهولة السيطرة عليه.

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وبالفعل وقع اختياره على المجني عليه عندما شاهد سنه الصغير وجسده الضئيل وأوقفه طلب منه توصيله لمنزله لنقل بعض الأشياء، وأثناء سيرهما في منطقة مهجورة مجاورة لترعة طلب منه التوقف بحجة انتظار صديق له، وعندما توقف الطفل نزل من التوك توك وحاول المتهم خنقه من الخلف فاستطاع الطفل الهرب منه، ولاحقه المتهم حتى أسقطه في الترعة وقذف عليه أحجار كبيرة، حتى اختفى تحت الماء، وعندما تأكد من غرقه استقل التوك توك وفر هاربا ثم باعه لأحد الأشخاص الذي قطعه خردة.

القبض على المتهم في الجيزة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة سائق «توك توك»، ملقاة فى ترعة الكوم الأحمر بأوسيم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وكشفت التحريات الأولية التحريات الأولية أن الجثمان يعود لشخص يدعى «أدهم. م. 14 سنة»، وتبين من التحريات وتتبع كاميرات المراقبة تمكنت الأجهزة الأمنية، من التوصل إلى هوية المتهم، وأمرت النيابة العامة، بتشريح جثة المجني عليه، لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرحت بدفنه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وبتقنين الإجراءات وتتبع خط سير المجني عليه، تبين أنه يدعى «محمد.خ. 22 سنة» ويعمل سمكري، وتمكن فريق من رجال مباحث قسم شرطة أوسيم من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.