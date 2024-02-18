الأحد 18 فبراير 2024
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حوادث

تفاصيل تحقيقات النيابة في مصرع أسرة كاملة بحادث الصف

حادث طريق، فيتو
حادث طريق، فيتو

تجري نيابة الجيزة التحقيق في مصرع أسرة مكونة من 5 أفراد هم أب وأم وأبناؤهما الثلاثة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الصف.

 

وانتقلت النيابة لموقع حادث مصرع أسرة كاملة، وأمرت بانتداب مهندس من مرور الجيزة للوقوف على أسباب الحادث، كما أمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الحادث.

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وكلفت النيابة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة، وأمرت النيابة باستدعاء ذويهم وصرحت بدفن الجثامين.

 

وكشفت التحقيقات الأولية انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها رجل مع زوجته وأبناؤهما الثلاثة، وقد أسفر الحادث عن مصرع الأسرة بأكملها. 

 

مصرع أسرة بكاملها فى حادث بالصف

 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير أعلى الطريق الصحراوي بنطاق مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة إلى مكان الحادث.

 

تعامل رجال المرور والأجهزة المختصة مع الموقف وتم إخراج جثامين الضحايا ونقلتها سيارات الإسعاف إلى مشرحة المستشفى، فيما تمكن رجال المرور من تنظيم حركة السير بالطريق بعد أن تسبب الحادث فى ظهور كثافات كبيرة، خصوصا أمام القادمين من مناطق الصف اتجاه مناطق الجنوب.

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التعامل مع حوادث المرور 

وكثفت إدارات المرور بمديريات الأمن تنسيقها مع الإدارة العامة للمرور من انتشار خدماتها على كافة المحاور والطرق الرئيسية.

 

وقال مصدر أمني: إن إرشادات ونصائح السلامة على الطرق الرئيسية للحد من الحوادث المرورية تشمل: التأكد من سلامة الإطارات بما فيها الإطار الاحتياطي، واكتمال منسوب المحرك والفرامل، واكتمال منسوب المياه بالبطارية والرادياتير، وسلامة سير المروحة والدينامو، صلاحية فرامل اليد، وطفاية الحريق، وصلاحية العدادات المختلفة للسيارة والأنوار والإشارات، نظافة الزجاج الأمامي والخلفي وكشافات الإضاءة وكفاءة المساحات.

 

كما حذر المصدر قائدي السيارات من: استخدام الهاتف المحمول لأنه يؤدي إلى فقدان التركيز أثناء قيادة السيارة، القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، حيث إنها تؤدي إلى زيادة زمن رد الفعل بخلاف ما يُعتقد من أنها تزيد الانتباه، قيادة السيارة في حالة إرهاق، والتخطي الخاطئ لأنه يعرض القائد والآخرين لحوادث المرور، والانشغال بغير الطريق، والثقة الزائدة في القيادة لأن خطأ الغير قد يفوق مهارتك.

 

وتابع: تجاوز السرعة المقررة قانونيا، لأنها تعرض للخطر، وتخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي، والسير عكس الاتجاه لأنه يعتبر تعديًا على حق الغير في الطريق ويعرض لحوادث مروعة.

 

ووزعت الإدارة العامة للمرور عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

 

وتمركزت سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي والزراعي، و«القاهرة - السويس»، و«القاهرة - الإسماعيلية»، و«بنها - شبرا» الحر تحسبًا لحدوث أعطال السيارات وتخصيص أرقام هواتف للتواصل مع المواطنين بخلاف شن ضباط المرور حملات لضبط قائدي الحافلات متعاطي المخدرات.

 

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