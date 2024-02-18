جهاز منتخب مصر يحضر مباراتي البنك وزد وبيراميدز والاتحاد

يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب مباراة البنك الاهلي أمام زد المقرر لها الرابعة عصر اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة ال١٣ للدوري.

كما يحضر الجهاز الفني للمنتخب مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري باستاد الدفاع الجوي عقب مباراة البنك وزد.

ويتصدر فريق إنبي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل إنطلاق مباريات الجولة الـ13 من البطولة.

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ويقص إنبي شريط مواجهات الجولة الـ 13 بمواجهة سموحة، في الرابعة عصرا، كما يلتقي البنك الأهلي مع زد في نفس التوقيت بافتتاح الجولة ذاتها.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ13

1- إنبي 22 نقطة

2- زد اف سي 20 نقطة

3- الاتحاد السكندري 19 نقطة

4- بيراميدز 18 نقطة

5- طلائع الجيش 18 نقطة

6- سموحة 17 نقطة

7- المصري البورسعيدي 17 نقطة

8- الأهلي 14 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

10- الجونة 14 نقطة

11- مودرن فيوتشر 13 نقطة

12- بلدية المحلة 13 نقطة

13- الزمالك 11 نقطة

14- الإسماعيلي 11 نقطة

15- البنك الأهلي 10 نقاط

16- المقاولون العرب 7 نقاط

17- الداخلية 7 نقاط

18- فاركو 5 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري

مواعيد الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري

إنبي ضد سموحة، 4 عصرا باستاد بتروسبورت..الأحد 18 فبراير

البنك الأهلي ضد زد ، 4 عصرا باستاد القاهرة..الأحد 18 فبراير

بيراميدز ضد الاتحاد ، 7 مساءا باستاد الدفاع الجوي..الأحد 18 فبراير

فيوتشر ضد المقاولون ، 4 عصرا باستاد القاهرة.. الاثنين 19 فبراير

الإسماعيلي ضد الزمالك، 7 مساء باستاد الإسماعلية.. الآثنين 19 فبراير

سيراميكا ضد الجونة ، 4 عصرا باستاد المقاولون.. الثلاثاء 20 فبراير

الداخلية ضد فاركو ، 7 مساء باستاد السلام.. الثلاثاء 20 فبراير

المصري ضد بلدية المحلة ، 7 مساء باستاد الجيش ببرج العرب.. الثلاثاء 20 فبراير

طلائع الجيش ضد الأهلي.. مؤجلة

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

طاقم حكام مباراة إنبي وسموحة

يديرها محمود ناصف حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد عبد الغني مساعد أول وأحمد رشدي مساعد ثاني وإبراهيم محمد حكمًا رابعًا ومحمود الدسوقي حكم فيديو وأحمد حمدي حكم فيديو مساعد.





حكام مباراة إنبي وسموحة، فيتو

طاقم حكام مباراة البنك الأهلي وزد

يديرها وائل فرحان حكمًا للساحة ويعاونه كل من مصطفى حسن مساعد أول ومحمد مجدي سليمان مساعد ثاني ومحمد العتباني حكمًا رابعًا ومحمد يوسف حكم فيديو وصبحي العمراوي حكم فيديو مساعد.





حكام مباراة البنك الأهلي وزد، فيتو

طاقم حكام مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

يديرها محمود البنا حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد حسام طه مساعد أول وعدي عيد مساعد ثاني وحمادة القلاوي حكمًا رابعًا وعمرو الشناوي حكم فيديو ومحمد سلامة "ميدو" حكم فيديو مساعد.

حكام مباراة بيراميدز والاتحاد، فيتو

وعلى صعيد آخر تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن قرار زيادة عدد الجماهير لـ ٢٠ ألف ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش: "لا يمكن تغيير ثمن تذكرة حضور المباريات في الوقت الحالي وسندرس هذا الأمر في وقت لاحق".

تابع: "سيتم إعلان جدول الدوري الجديد حتى الجولة 30 خلال 48 ساعة".

وأكد أحمد دياب أن الموعد الأقرب لانتهاء الدوري سيكون منتصف أغسطس: "الأقرب أن ينتهي الدوري المصري في منتصف شهر أغسطس وفقًا للتعديلات الجديدة، العمل لصالح منتخب مصر أهم من تحقيق أهدافنا بشأن موعد انتهاء الدوري".

وشهد اجتماع رابطة الأندية مع حسام حسن تلبية كافة طلباته الخاصة بمواعيد التوقفات الدولية وكذلك مواعيد المباريات.

منتخب مصر، وعقد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، جلسة مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وإبراهيم حسن مدير الفراعنة، مساء أمس السبت.



وتم خلال الاجتماع تأكيد أن الهدف هو صعود منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026.

كما تم استعراض الأجندة الدولية لشهري 3 و6، وتم تدوين طلبات حسام حسن فيما يخص توقيتات انطلاق المعسكرات.