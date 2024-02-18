بـ 1200 جنيه وربع سنوية، الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراكات النقل العام بالقاهرة

أعلنت هيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة عن الأوراق المطلوبة للحصول على الاشتراكات الربع سنوية التى توفرها الهيئة وأماكن استخراج الاشتراكات.

أسعار اشتراكات النقل العام بالقاهرة

وتوفر هيئة النقل العام اشتراكات ربع سنوية بقيمة 1200 جنيه، لاستخدام كافة وسائلها العادية والمكيفة، والتى يتم الحصول عليها من خلال مكاتب الاشتراكات المتواجدة بهذه المواقف" المظلات، الدراسة، العتبة، جامعة الازهر،العباسية، الجيزة" وسيتم صدور اشتراكات بدءا من 1 مارس المقبل

أما الأوراق المطلوبة لاستخراج الاشتراك" صورة بطاقة الرقم القومى سارية، عدد ٢ صورة شخصية ٤×٦".

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كما يمكن لكبار السن فوق السبعين عاما استخراج الاشتراكات المجانية التى تمكنهم من استقلال أتوبيسات الهيئة فى كافة الخطوط التي تخدم القاهرة الكبرى، كما يمكن تجديد الاشتراك فى أى وقت من العام

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات محافظة القاهرة لشهر رمضان المبارك .

وشهد الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام للمحافظة، وممثلى الغرفة التجارية، ومديرى مديريات التموين، والتضامن الاجتماعى، والزراعة، ورئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة على نشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين مع قرب شهر رمضان خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع التموين والغرفة التجارية والشركات والمبادرات المجتمعية المختلفة.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة تشديد الرقابة على الاسواق ومتابعة توافر السلع خاصة السلع الإستراتيجية والأساسية بأسعار مناسبة استعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك.

وأشار محافظ القاهرة إلى استمرار الحملات الرقابية الدورية المكثفة على كافة المعارض والمنافذ والسلاسل التجارية من الطب البيطرى والصحة والتموين للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات.

وأكد اللواء خالد عبد العال إستمرار أجهزة المحافظة فى إقامة منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية فى كافة أحياء القاهرة لضمان وصول خدمات تلك المعارض لجميع المواطنين بالمحافظة.