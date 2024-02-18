مسلسلات رمضان 2024، شاهد بوسترات أبطال إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي

مسلسلات رمضان 2024، طرحت منذ قليل، منصة watch it عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل “إمبراطورية ميم” للنجم خالد النبوي، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024.

بوسترات أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

وظهر في البوسترات كل من النجم خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، هاجر السراج، محمود حافظ، وغيرهم.

البوستر الرسمي لمسلسل إمبراطورية ميم

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوي، طرحت في وقت سابق البوستر الرسمي للعمل، حيث شهد البوستر إشارة مميزة للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس وذلك من خلال ظهور قصة "بنت السلطان" والمأخوذ عنها المسلسل.

وكذلك كتاب "الرصاصة لا تزال في جيبي" من تأليف إحسان عبد القدوس أيضا، والذي تحول للفيلم الشهير الذي يحمل نفس الاسم.

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قصة إمبراطورية ميم

مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن المجموعة القصصية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس سيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة.

وقصة “إمبراطورية ميم” هى إحدى روائع المجموعة القصصية بنت السلطان للكاتب إحسان عبد القدوس، والتى صدرت عام 1965،وتضم 33 قصة قصيرة.

وتدور أحداث إمبراطورية ميم حول الأب محمد مرسي الذي أنجب ستة أولاد تبدأ أسماؤهم جميعا بحرف الميم وهم مصطفى، مجدى، مدحت، ماهر، محمود ومنير، ويغلب علي أحلامه أن يكون إمبراطورية بحرف الميم يستكملها أولاده وأحفاده حتى تصبح مصر كلها بحرف الميم بسبب شدة اعتزازه بهذا الحرف.

ويتعرض هذا الأب الناجح فى عمله، إلى مناقشة صادمة بينه وبين ابنه الثانى مجدى طالب كلية الآداب قسم الفلسفة، تبدأ بـ أحقية الأب فى أن يسأل ابنه إلى أين يذهب إلى أنه رب هذه العائلة والوحيد الذى يملك إصدار الأوامر فيها، انتقالا إلى الإشتراكية التى تجسدها الأسرة بصفتها الخلية الأساسية فى المجتمع والتى تتطلب حتما ديمقراطية الإدارة أي من يتولى إدارة البيت والعائلة.

وكانت قد سبق وقدمت القصة في فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

المسلسل بطولة كل من: خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، مايان السيد، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، السورية هاجر السراج، محمود حافظ، إخراج محمد سلامة.