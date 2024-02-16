شاهد برومو مسلسل إمبراطورية ميم (فيديو)
مسلسلات رمضان 2024، نشرت منصة شاهد برومو مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوي، وهو العمل المقرر عرضه في موسم دراما شهر رمضان المقبل.
بوستر مسلسل إمبراطورية ميم
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوي، البوستر الرسمي للعمل، وتصدر البوستر النجم خالد النبوي، كما شهد البوستر إشارة مميزة للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس وذلك من خلال ظهور قصة "بنت السلطان" والمأخوذ عنها المسلسل، وكذلك كتاب "الرصاصة لا تزال في جيبي" من تأليف إحسان عبد القدوس أيضا، والذي تحول للفيلم الشهير الذي يحمل نفس الاسم.
مسلسل إمبراطورية ميم
مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس سيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة.
وكانت الرواية قد سبق وقدمت في فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.
أبطال مسلسل إمبراطورية ميم
المسلسل بطولة كل من: خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، مايان السيد، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، السورية هاجر السراج، محمود حافظ.
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