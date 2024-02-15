إمبراطورية ميم، قدمتها فاتن حمامة بتوقيع نجيب محفوظ.. خالد النبوي يعيدها إلى الشاشة بعد 52 عاما.. و5 اختلافات كشف عنها البرومو

إمبراطورية ميم، يواصل صناع عمل المسلسل الدرامى إمبراطورية ميم، تصوير مشاهده قبل طرحه ضمن الموسم الدرامي لمسلسلات رمضان 2024، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم والذي يأتي على رأسهم الفنان خالد النبوي.

وهى القصة التى قدمها الأديب الكبير إحسان عبد القدوس منذ 59 عاما ضمن مجموعته القصصية الشهيرة بنت السلطان.

إمبراطورية ميم لـ إحسان عبد القدوس

قصة إمبراطورية ميم هى إحدى روائع المجموعة القصصية بنت السلطان للكاتب إحسان عبد القدوس، والتى صدرت عام 1965،وتضم 33 قصة قصيرة.

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وتدور أحداث إمبراطورية ميم حول الأب محمد مرسي الذي أنجب ستة أولاد تبدأ أسماؤهم جميعا بحرف الميم وهم مصطفى، مجدى، مدحت، ماهر، محمود ومنير، ويغلب علي أحلامه أن يكون إمبراطورية بحرف الميم يستكملها أولاده وأحفاده حتى تصبح مصر كلها بحرف الميم بسبب شدة اعتزازه بهذا الحرف.

ويتعرض هذا الأب الناجح فى عمله، إلى مناقشة صادمة بينه وبين ابنه الثانى مجدى طالب كلية الآداب قسم الفلسفة، تبدأ بـ أحقية الأب فى أن يسأل ابنه إلى أين يذهب إلى أنه رب هذه العائلة والوحيد الذى يملك إصدار الأوامر فيها، انتقالا إلى الإشتراكية التى تجسدها الأسرة بصفتها الخلية الأساسية فى المجتمع والتى تتطلب حتما ديمقراطية الإدارة أي -من يتولى إدارة البيت والعائلة-.

وفجأة يجد الأب نفسه أمام فكرة زعزعة هيبته واستقرار إدارته في بيته بمجرد الاحتكام إلى الانتخاب والصندوق، حيث تقوم العائلة بانتخاب شخص تثق فيه ليتولى إدارتها ويتجدد انتخابه كل عامين مع وضع لائحة لسلطات الإدارة وتكوين مجلس إدارة.

ومع الضغط يقبل الأب بالأمر الواقع ويخضع لأفكار أبنائه ليتفاجأ فى النهاية أن أولاده وزوجته اختاروه حاكما للبيت.

إمبراطورية ميم بين فاتن حمامة وخالد النبوي

فى عام 1972 قدمت الفنانة فاتن حمامة الفيلم السينمائى الشهير إمبراطورية ميم أيضا عن رائعة الكاتب إحسان عبد القدوس، ودارت أحداث الفيلم حول الزوجة منى (فاتن حمامة ) والتى تحملت بعد وفاة زوجها، مسئولية تربية أبنائها الستة بجانب عملها في وزارة التربية والتعليم، ومع نمو الأولاد تزداد مشاكلهم، وتزداد معها أعباء والدتهم في التربية، خاصًة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينها وبينهم، وفي نفس التوقيت، تقع (منى) على نحو تدريجي في قصة حب مع رجل الأعمال أحمد رأفت (أحمد مظهر )، لكنها لا تستسلم لمشاعرها بسهولة بسبب حيرتها بين تفرغها لأبنائها، وتفكيرها في مستقبلها.

وبعد 52 عاما من عرض فيلم إمبراطورية ميم، يطل علينا الفنان خالد النبوي، بمسلسل جديد يحمل نفس اسم قصة الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، وهو المسلسل المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024 ويصاحبه فى العمل مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم الفنانة حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمد محمود عبد العزيز، السورية هاجر السراج، مايان السيد، محمود حافظ والفنان الشاب نور النبوي.

إمبراطورية ميم بين حسين كمال ومحفوظ وبين محمد سلامة وعبد المالك

كشف البرومو الأول للمسلسل الدرامي إمبراطورية ميم والذى طرحته الشركة المنتجة عن 5 اختلافات بينه وبين القصة الأصلية التي كتبها الأديب إحسان عبد القدوس، والتى تأتي أولها باختيار اسم البطل حيث يجسد الفنان خالد النبوي دور بطل العمل باسم مختار أبو المجد، فيما يأتي اسم بطل القصة الحقيقي باسم محمد مرسي.

- أيضا أظهر برومو مسلسل إمبراطورية ميم، أن الأب مختار أبو المجد ( خالد النبوى) لديه عدد من الأبناء البنات والذكور وهذا يتشابه مع الفيلم الذى قدمته فاتن حمامة.

- ومن بين الاختلافات التى يشهدها العمل إمبراطورية ميم، أن عندما قدم فيلما عام 1972 كان من إخراج حسين كمال، تأليف وحوار إحسان عبد القدوس، وأعده للسينما أديب نوبل نجيب محفوظ.

- بينما يأتى مسلسل إمبراطورية ميم، من اخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.

- يعود مسلسل إمبراطورية ميم، إلى تجسيد دور بطل الرواية ويقوم به خالد النبوي، أنما كان قد غير سكريبت الفيلم شخصية البطل فى النص الأصلى إلى دور البطلة منى وجسدتها الفنانة فاتن حمامة.