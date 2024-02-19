الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

"الإحصاء": مايو شهر الحرائق، والقاهرة تتصدر المحافظات بـ 5993 حادثا خلال عام واحد

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

رصد التقرير السنوي لحوادث الحريق في مصر عام 2023، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المسببات الرئيسية للحرائق فى مصر. 

أسباب الحرائق 

1- جاءت  النيران الصناعية (أعقاب السجائر - أعواد الكبريت - مادة مشتعلة - شماريخ - إلخ…...) فى المرتبة الأولى بعدد 14174 حادثة بنسبة 31.2%.

2-  الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 8346 حادثة بنسبة 18.4% من إجمالي مسببات الحريق.

عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية

Advertisements

 بلـغ عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية 45435 حادثة عام 2023، مقابل 49341 حادثة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.9%.

 

الحــالة الجنائية  للحريق 

 وقال التقرير إنه وفقا للحالة الجنائية للحريق، يأتي الحريق العارض في المرتبة الأولى لحوادث الحريــق بعـدد 10137 حـــادثة بنسبة 22.3%، يليــه الحريق بسبب الإهمال بعــدد 4991 حادثة بنسبـة 11% خــلال عام 2023.

 

وجاءت المباني السكنية في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد 17804 حوادث بنسبة 39.2%، يليها الأرض الفضاء (القمامة والمخلفات) بعدد 17106 حوادث بنسبة 37.6% من إجمالي حوادث الحريق.

 الحرائق على مستوى المحافظات 

وعلى مستوى المحافظات تأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق، بعدد 5993 حادثة بنسبة 13.2%.

2- محافظة الجيزة بعدد 3925 حادثة بنسبة 8.6%.

3-  فى المرتبة الأخـيرة: محافظة شمال سيناء بعدد 137 حادثة، وبنسبة 0.3% من إجمالي حوادث الحريق.

 

أكثر شهور السنة في حوادث الحريق

 على مستوى شهور السنة سجل شهـر مايـو المرتبة الأولي لحوادث الحريق على مستوى شهور السنة بعدد 5067 حادثة بنسبة 11.2%، يليه شهـر يونيو بعدد 4365 حادثة بنسبة 9.6%، وأخيرًا شهر ديسمبر بعدد 2671، وبنسبة 5.9% من إجمالي حوادث الحريق.

• بلـغ عـدد المتوفين من ضحايا حوادث الحريق 239 متوفى عام 2023 مقابل 203 متوفى عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 17.7% عن عام 2022، بلغ عدد المصابين 812 مصابا عام 2023، مقابل 855 مصاب عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 5% عن عام 2022.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الحريق حوادث الحريق أسباب الحرائق عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية الحــالة الجنائية للحريق

مواد متعلقة

الإحصاء: 1.3 % ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل عام 2023

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الاثنين 19 فبراير 2024

معيط: الحكومة وافقت على تعديل قانون المالية العامة للدولة وأحالته إلى مجلس النواب

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-2-2024

مجموعة الأهلي، موعد مباراة يانج أفريكانز ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

نيكي هايلي: أنا رئيسة أمريكا، وترامب لم يعد يصلح للمنصب (فيديو)

مطالب لأولياء الأمور برفع الغياب عن المدارس، وخبير تربوي يوضح المخاطر

الإيجار القديم، تعرف على حالات فسخ عقد الإيجار القديم للوحدات السكنية وحالات الاسترداد

Advertisements

منوعات

المزيد

"مدينة الحب"، 36 ألفا يزورون باريس سنويًّا من أجل الزواج

انقطاع الكهرباء في عدة مواقع بجميع أنحاء إسرائيل

مفاجأة خلال أول ساعتين من عرض "حذاء ترامب" للبيع

قمر صناعي مصنوع من الخشب بحجم كوب القهوة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الإثنين 19-2-2024

المزيد

انفوجراف

لولا دا سيلفا.. رئيس البرازيل الذي سكن قلوب العرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها دخول الجنة، أحاديث عن فضائل السلام

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية