"الإحصاء": مايو شهر الحرائق، والقاهرة تتصدر المحافظات بـ 5993 حادثا خلال عام واحد
رصد التقرير السنوي لحوادث الحريق في مصر عام 2023، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المسببات الرئيسية للحرائق فى مصر.
أسباب الحرائق
1- جاءت النيران الصناعية (أعقاب السجائر - أعواد الكبريت - مادة مشتعلة - شماريخ - إلخ…...) فى المرتبة الأولى بعدد 14174 حادثة بنسبة 31.2%.
2- الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 8346 حادثة بنسبة 18.4% من إجمالي مسببات الحريق.
عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية
بلـغ عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية 45435 حادثة عام 2023، مقابل 49341 حادثة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.9%.
الحــالة الجنائية للحريق
وقال التقرير إنه وفقا للحالة الجنائية للحريق، يأتي الحريق العارض في المرتبة الأولى لحوادث الحريــق بعـدد 10137 حـــادثة بنسبة 22.3%، يليــه الحريق بسبب الإهمال بعــدد 4991 حادثة بنسبـة 11% خــلال عام 2023.
وجاءت المباني السكنية في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد 17804 حوادث بنسبة 39.2%، يليها الأرض الفضاء (القمامة والمخلفات) بعدد 17106 حوادث بنسبة 37.6% من إجمالي حوادث الحريق.
الحرائق على مستوى المحافظات
وعلى مستوى المحافظات تأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق، بعدد 5993 حادثة بنسبة 13.2%.
2- محافظة الجيزة بعدد 3925 حادثة بنسبة 8.6%.
3- فى المرتبة الأخـيرة: محافظة شمال سيناء بعدد 137 حادثة، وبنسبة 0.3% من إجمالي حوادث الحريق.
أكثر شهور السنة في حوادث الحريق
على مستوى شهور السنة سجل شهـر مايـو المرتبة الأولي لحوادث الحريق على مستوى شهور السنة بعدد 5067 حادثة بنسبة 11.2%، يليه شهـر يونيو بعدد 4365 حادثة بنسبة 9.6%، وأخيرًا شهر ديسمبر بعدد 2671، وبنسبة 5.9% من إجمالي حوادث الحريق.
• بلـغ عـدد المتوفين من ضحايا حوادث الحريق 239 متوفى عام 2023 مقابل 203 متوفى عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 17.7% عن عام 2022، بلغ عدد المصابين 812 مصابا عام 2023، مقابل 855 مصاب عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 5% عن عام 2022.
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