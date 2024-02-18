الذكاء الاصطناعي يتهم العائلة المالكة بقتل الأميرة ديانا عمدا

اتهامات جديدة يتم ترويجها ضد العائلة الملكية في بريطانيا، من خلال كتب تم تأليفها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ونشرها من أجل البيع عبر منصة "أمازون".

وقال تقرير لصحيفة "ديلي مايل" البريطانية: إن الكتب الوهمية المصنوعة من قبل الذكاء الاصطناعي تضمنت تفاصيل حول كيفية قتل جهاز الاستخبارات البريطانية "MI6" لـ الأميرة ديانا في "جريمة متعمدة"، وادعاءات بأن كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام وريث العرش البريطاني، استخدمت مخدرات غير قانونية.

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كتب الذكاء الاصطناعي حول إصابة تشارلز بالسرطان، فيتو

إصابة الملك تشارلز بالسرطان

يشار إلى أن أمازون تعرضت للانتقادات الأسبوع الماضي، بعد أن كشفت تحقيقات عن بيع كتب ذكاء اصطناعي مسيئة حول إصابة الملك تشارلز بمرض سرطان، ما أثار غضب قصر باكنغهام ودفعه لاستشارة محامين.

ورغم حذف جميع الكتب في وقت لاحق، ولكن أمازون لم تكشف عما إذا كانت حسابات الكتاب معلقة، أو إذا كانت ستتخذ أي تدابير إضافية لمنع بيع هذه الكتب الوهمية.

الأميرة ديانا، فيتو



ومؤخرا، اكتشفت الصحيفة البريطانية المزيد من الكتب التي تم تأليفها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتحتوي على افتراءات مسيئة عن العائلة الملكية، وتظهر أنها تنتهك إرشادات محتوى أمازون الخاصة.

كتب مزيفة على موقع “أمازون”

كما ظهرت كتب أخرى مزيفة على الموقع في مايو 2023، ولكن لم تتم إزالتها بواسطة إجراءات أمازون "الاستباقية"، التي من المفترض أن تضمن اتباع إرشادات محتواها.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم أمازون: "لدينا إرشادات محتوى تحكم في الكتب التي يمكن إدراجها للبيع، بما في ذلك عدم السماح بالمحتوى المولد بواسطة الذكاء الاصطناعي، الذي يخلق تجربة سيئة للعملاء".

وقال المتحدث: إن الشركة لديها "تدابير استباقية ورد فعل لتقييم المحتوى"، وأنها أزالت عددًا من العناوين التي "خرقت الإرشادات".

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