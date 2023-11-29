الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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منوعات

مفاجآت مذهلة عن حياة العائلة المالكة البريطانية، في كتاب جديد

هاري حضر حفل تتويج
هاري حضر حفل تتويج الملك وحده بدون ميجان، فيتو

كتاب بعنوان "نهاية اللعبة" تم إصداره مؤخرًا لكاتب السيرة الذاتية "أوميد سكوبي"، يفجر العديد من المفاجآت الجديدة حول العائلة المالكة البريطانية.

يتضمن هذا الكتاب الدرامي معلومات مذهلة عن الأمير هاري وميجان ماركل، وكذلك الملك تشارلز، وأمير وأميرة ويلز، ولكن العائلة المالكة لم تعلق على أي من الادعاءات الواردة في هذا الكتاب.

ومن أخطر المفاجآت  التي يحتوي عليها الكتاب، وفق ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية: 

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لون بشرة ابن هاري 

شكت ميجان ماركل للملك تشارلز من اثنين من أفراد العائلة المالكة بسبب عنصريتهما، حيث اتهمت اثنين من أفراد العائلة المالكة بمناقشة مخاوفهما حول لون بشرة ابنها الأمير آرتشي.

وذكر هاري وميجان في مقابلة مع أوبرا وينفري أن أحد أفراد العائلة المالكة الذي لم يذكر اسمه أعرب عن مخاوفه بشأن مدى سواد بشرة الأمير آرتشي عند ولادته. 

وحاليا، يُزعم أن ماركل حددت اثنين من أعضاء العائلة المالكة، في رسالة خاصة كتبتها إلى الملك تشارلز.

ويقول المؤلف سكوبي إنه يعرف اسمي هذين الشخصين، ولكن قوانين المملكة المتحدة تمنعه من الإبلاغ عن هويتيهما.

العلاقة بين تشارلز ونجله

ويستعرض الكتاب أيضًا العلاقة بين هاري ووالده الملك تشارلز، ويدعي أن الملك قام بتوزيع رسالة تحذير إلى العائلة المالكة بشأن ابنه.

ويذكر الكتاب أن تشارلز كان حذرًا عندما تحدث إلى هاري بعد نشر مذكرات “سبير” المثيرة للجدل. 

فيما كان هاري قد كشف في سيرته الذاتية عن قصص شخصية للغاية عن أقاربه الملكيين، بما في ذلك أن والده لم يعانقه بعد وفاة والدته الأميرة ديانا بشكل مأساوي.

ويؤكد الكتاب أيضًا أن تشارلز لم يكن سعيدًا بهاري بعد أن مزق فيلمه الوثائقي على نتفليكس العائلة المالكة، وكيف أزعج العرض الجميع.

هاري وميجان شعرا بالألم

ويكشف الكتاب عن طلب العائلة المالكة من هاري وميجان إخلاء منزلهما في المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا العام، وأن هاري وميجان تعرضا للأذى، ولم يتم منح آرتشي وليليبت ألقابهما الأميرية على الفور، وأن هاري وميجان شعرا بالألم بسبب ذلك. 

وعند تعميد ليليبيت، في وقت سابق من هذا العام في كاليفورنيا، لم يحضر تشارلز على الرغم من دعوته، وجاء رفض الدعوة بسبب تضارب المواعيد.

حفل تتويج الملك

ويقول الكتاب أيضًا إن هاري وميجان لم يعرفا ما إذا كانا سيتلقيان دعوة لحضور تتويج الملك تشارلز في مايو، ولكن في النهاية، حضر هاري المناسبة التاريخية بمفرده بينما بقيت ميجان في كاليفورنيا مع الأطفال. 

ووفق الكتاب، فإن أميرة ويلز كيت وميجان ماركل لم تتفقا أبدًا، مؤكدا أن المرأتين لم تتبادلا الحديث منذ 2019 وأن كيت ترتجف في كل مرة يتم ذكر ميجان فيها.

ويوضح الكتاب، أن كيت ليست الوحيدة التي تتعامل بتمييز مع ميجان، بل إن دوقة إدنبرة "صوفي" أيضًا تتجاهلها، ويضيف، أن كاميلا وكيت وصوفي بذلن قصارى جهدهن لتجاهل ميجان خارج دير وستمنستر، خلال جنازة الملكة الراحلة.

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كاتب السيرة الذاتية أوميد سكوبي العائلة المالكة البريطانية الامير هاري ميجان ماركل الملك تشارلز

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