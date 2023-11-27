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منوعات

100 ألف دولار، سعر بلوزة خطوبة الأميرة ديانا

الأميرة ديانا، فيتو
الأميرة ديانا، فيتو

توقع خبراء الزادات أن يصل سعر بلوزة ارتدتها الأميرة ديانا، أميرة ويلز، عند خطبتها، إلى نحو 100 ألف دولار.

وكانت الأميرة الراحلة قد ارتدت البلوزة في الصورة التي التقطت في 1981، وهي كريب وردية بياقة تشبه الكشكش وطيات فضفاضة من الأمام، وقد عرضتها دار جوليان للمزادات للبيع بالمزاد، وقدرت قيمتها بما يتراوح بين 80 ألفًا و100 ألف دولار.

"معرض ديانا: قصة أزيائها"

وفي عام 2019، عُرضت البلوزة في قصر كنسينجتون في لندن في "معرض ديانا: قصة أزيائها"، وهي من تصميم ديفيد وإليزابيث إيمانويل، اللذان صمما بعدها فستان زواجها من الملك تشارلز، أمير ويلز آنذاك.

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ووقتها، قال معرض الصور الوطني: إن الصورة التي نشرت في مجلة فوج مع الإعلان الرسمي لخطوبة تشارلز وديانا.

بلوزة خطوبة الأميرة الراحلة، فيتو

المزاد سيقام في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، وعبر الإنترنت بين 14 و17 ديسمبر المقبل، وسيشمل أيضًا. فستان السهرة، الذي ارتدته ديانا أيضًا، والذي صممه المغربي المولد جاك أزاجوري، والذي ارتدته في فلورنسا بإيطاليا في أبريل 1985، وتتراوح قيمته بين 100 ألف، و200 ألف دولار.

جاء ذلك بعد أن حققت سترة الخروف الأسود الملكية الشهيرة رقمًا قياسيًا بلغ 1.1 مليون دولار في سبتمبر. 

من جانبها، قالت دار مزادات سوثبي: إن المزايدة على السترة قفزت من 190 ألف دولار إلى سعرها النهائي بعد معركة مزايدة استمرت 15 دقيقة. وتم عرضها في الأصل بتقدير يتراوح بين 50 ألف دولار إلى 80 ألف دولار، حسب سكاي نيوز.

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