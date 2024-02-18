وكيل التعليم بدمياط يتفقد عددا من مدارس فارسكور (صور)

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، العديد من مدارس إدارة فارسكور التعليمية، حيث تابع مدارس مجمع مناع خليل الابتدائية والإعدادية والثانوية ومدرسة فارسكور الثانوية الصناعية بنات وذلك للاطمئنان على انتظام الدراسة والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

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وتضمنت الزيارة حضور الطابور الصباحي وتفقد الفصول الدراسية، والتقى وكيل الوزارة عددا من التلاميذ وأجرى معهم حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة الطلابية، واستلام الكتب المدرسية.

تفعيل التسجيل الإلكتروني

كما شدد على استمرار أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حجرات الدراسة والتأكيد على نظافة دورات المياه؛ حرصًا على سلامة الطلاب، فضلًا عن التأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، وطالب بتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب، مؤكدًا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية والاهتمام بطابور الصباح والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.

وكيل تعليم دمياط يتابع سير العملية التعليمية

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الاهتمام بالقراءة والكتابة لدى التلاميذ ووضع البرامج والخطط العلاجية السريعة لمشكلة ضعف مستوى القراءة والكتابة لدى بعضهم.

ووجه بتفعيل الأنشطة التربوية وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول التغيرات المناخية وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والمشروعات القومية لتعريفهم بما تم إنجازه لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع.

تعليمات لمواجهة الطقس السيئ

من ناحية أخري أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تعليمات لمديري عموم الإدارت التعليمية، وذلك نظرا لتعرض البلاد الآن لموجة طقس سيئ وسقوط أمطار قد تصل لحد السيول في بعض المناطق.

وجاءت التعليمات الواردة كالآتي:

1 - فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول بالمدرسة في حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

2 - التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغير الفيش المكسورة أو التالفة.

3 - مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

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4 - التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أي مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر.

5 - عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول في حالة سقوط أمطار.

6 - تقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار حرصا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء، خصوصا في الأماكن ذات الطابع الخاص كالقري والنجوع.

7 - عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة المتهالكة.

8 - عدم العبث واللعب بمياه الأمطار خوفا من وجود أي خطر تحتها كالأسلاك والبيارات والبلوعات.

9 - تشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث طبقا للقرار الوزاري 262 بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات.

10 - ضرورة إخطار الإدارة التعليمية بأى ملاحظات تطرأ بمبنى المدرسة أو السور على وجه السرعة.