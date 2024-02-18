الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

الأحوال المدنية: قوافل متنقلة لاستخراج الشهادات وبطاقات المواطنين فى المحافظات

الأحوال المدنية يواصل
الأحوال المدنية يواصل إيفاد القوافل بالمحافظات،فيتو

 واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج  (10987) بطاقة رقم قومى، و(29570) مصدرًا مميكنًا.  


 وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 17/2/2024.
     
كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم  على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

Advertisements

إيفاد القوافل بالمحافظات لاستخراج الشهادات والبطاقات للمواطنين

 

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية في الإسماعيلية والمنوفية

سقوط عنصر إجرامى بحوزته 20 كيلو حشيش بجنوب سيناء

وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.. وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل (673) بطاقة رقم قومى و(141) مصدرًا مميكنًا.

           
 كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لـ (18) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

ويواصل القطاع إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ (437) مواطنا ومواطنة، بالإضافة إلى مواصلة إستقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (338) مواطنا ومواطنة.

ولاقت تلك الإجراءات قبولا واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية. 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بطاقات الرقم القومى الم صدرات الم ميكنة الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة قطاع الأحوال المدنية تجديد بطاقات الرقم القومي المركز النموذجى لكبار السن

مواد متعلقة

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية في الإسماعيلية والمنوفية

سقوط عنصر إجرامى بحوزته 20 كيلو حشيش بجنوب سيناء

تحرير عامل احتجزه شخصان وعذباه بالحرق لشكهما فى شروعه فى سرقة توك توك بالدقهلية

مصرع أسرة من 5 أفراد في انقلاب سيارة بالصف

تحرير 1599 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حوادث متفرقة بالجيزة

حالة الطرق اليوم ، زحام مروري بالدائرى الأوسطى ومحور 26 يوليو وكوبرى 15 مايو وامتداد شارع رمسيس

ضبط 40 متهما بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و38 فرد خرطوش

الأكثر قراءة

مصر تتقدم بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. والمرافعة الأربعاء المقبل

أول تعليق من السفارة اليمنية بالقاهرة على مقتل اللواء حسن العبيدي

خبير قانوني يكشف الأبعاد القانونية لتقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

سر المستعمرة العقابية رقم 3.. السجن الروسي الذي توفي فيه أليكسي نافالني (فيديوجراف)

زغلول صيام يكتب: ميدو وشركاه

مجلس الأهلي يُلبي دعوة الزمالك غدًا.. ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين الناديين

العثور على 30 ألف طن سكر و16800 عبوة زيت داخل مخزنين بالقاهرة

بعد الهجوم عليه من معرض أهلًا رمضان، وزير التموين يتصدر الترند، والنشطاء: ارحل

Advertisements

منوعات

المزيد

399 دولارًا سعر أغلى حذاء، ترامب يبيع أحذية رياضية

بدأت تتحقق، توقعات صادمة للعرافة العمياء لعام 2024

بسبب الازدحام، مواطن صيني يستأجر طائرة خاصة لتوصيل طفلته إلى حفلة

إياك و"حك الرأس" أثناء القيادة.. تسببت في تغريم شخص 400 دولار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد 18 فبراير 2024

المزيد

انفوجراف

8 أسباب للهالات السوداء (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الماء البارد في المنام وعلاقته بربح الأموال

من الذين لا يغفر لهم الله في ليلة النصف من شعبان؟ الإفتاء تجيب

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان لعام 1445 وآراء العلماء في إحيائها

المزيد
الجريدة الرسمية