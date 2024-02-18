الأحد 18 فبراير 2024
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اقتصاد

غرفة الجيزة: الزيادات في أسعار السلع الغذائية تجاوزت 70٪ بسبب أزمات العملة

السلع الغذائية،
السلع الغذائية، فيتو

جدد المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، دعوته للحكومة بشأن ضرورة سرعة حل أزمة نقص العملة باعتبارها السبب الرئيسي في مشكلة التضخم، والزيادات المتوالية في أسعار  السلع كافة.

الزيادات في أسعار السلع الغذائية تجاوزت الـ  70٪ بسبب أزمات العملة

وقال رئيس الغرفة في تصريحات صحفية، إن الزيادات في أسعار السلع الغذائية تجاوزت الـ  70٪ بسبب أزمات العملة والاتجاه إلى تدبير الاحتياجات من السوق الموازية.

 المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، فيتو

غرفة الجيزة تستعد لإطلاق 5 معارض كبرى من أهلًا رمضان 2024

 وعلى صعيد آخر، أشار الشاهد إلى أن جميع السلع الاستراتيجية والأساسية ستكون متوفرة في معارض أهلا رمضان وبأسعار مخفضة، وأن غرفة الجيزة تعد حاليا لإطلاق 5 معارض كبري بمناطق متفرقة من المحافظة، وأنه سيتم تنظيم المعرض الرئيسي في منطقة الطالبية على مساحة 2000 متر.

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أماكن تنظيم معرض أهلًا رمضان 2024 في محافظة الجيزة

وعن باقي أماكن تنظيم معرض أهلًا رمضان 2024 في محافظة الجيزة، أضاف أن المعرض الثاني سيقام في إمبابة على مساحة 800 متر، أما المعرض الثالث سيقام في البدرشين علي مساحة 450 متر، إلى جانب معرضين في مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

افتتاح أولى معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الجيزة الثلاثاء المقبل 

وأوضح «الشاهد»  أنه سيتم افتتاح أولي معارض أهلًا رمضان 2024  الثلاثاء المقبل، وذلك بحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، على أن يتم افتتاح باقي المعارض الفرعية الأخرى تباعًا، وأنه تم التنسيق مع وزارة التموين علي توفير سيارات متنقلة لبيع السلع بنفس أسعار معارض أهلا رمضان 2024، فضلًا عن الاتفاق مع أصحاب سلاسل التجزئة الكبرى لتوفير السلع الرئيسية بنفس سعر البيع في المبادرة الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، وبما يسمح لوصول السلع لجميع مواطني المحافظة. 

توافر السكر في المنافذ بسعر 27 جنيهًا خلال معرض أهلًا رمضان 2024، فيتو

والسكر متوافر داخل المنافذ بسعر 27 جنيها للكيلو 

وفيما يخص سلعة السكر في الأسواق، قال أسامة الشاهد، إنه لا يوجد نقص في سلعة السكر في الأسواق، وأن السكر سيكون متوافر في جميع منافذ البيع التابعة لمعارض أهلا رمضان بسعر 27 جنيها للكيلو.

عوامل تؤدي إلى زيادة المعروض من سلعة السكر في الأسواق خلال الفترة المقبلة

ولفت إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تمتلك مخزونًا من السكر يكفي لعدة أشهر،  وسيتم عرضه بالأسواق خلال الأيام المقبلة، فضلًا عن أن مصر حاليا في موسم إنتاج سكر القصب، الذي يليه دخول موسم البنجر، الأمر الذي سيعزز من حجم المعروض من سلعة السكر في الأسواق. 

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تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأحد

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رئيس الغرفة التجارية: لو التاجر حس إن في حملات رقابية حقيقية أزمة السكر هتتحل خلال يومين

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