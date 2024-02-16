الجمعة 16 فبراير 2024
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اقتصاد

بخصومات تصل لـ 30%، غرفة الجيزة التجارية تستعد لافتتاح معرض أهلًا رمضان

أشرف كردي، فيتو
أشرف كردي، فيتو

تستعد الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، لافتتاح معرض أهلًا رمضان 2024 الأسبوع المقبل، حيث تقيم الغرفة المعرض في 3 مناطق متفرقة من المحافظة للتيسير على المواطنين.

معرض أهلًا رمضان يهدف ضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة

وقال الدكتور أشرف كردي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، إنه في إطار مسؤولية الغرفة تجاه مواطني المحافظة؛ تقوم بتنظيم معرض أهلا رمضان؛ إذ يهدف تنظيم المعرض إلى دعم المواطنين خلال  شهر رمضان المبارك، فالمعرض هدفه الرئيسي ضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

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الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة تتحمل تكلفة إقامة معرض أهلًا رمضان بشكل كامل

وأوضح أن الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة تتحمل تكلفة  إقامة معرض أهلًا رمضان بشكل كامل، وذلك لضمان توفير الأماكن للتجار لعرض وبيع المنتجات والسلع بسعر أقل من السوق، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وشركاتها القابضة لعرض المنتجات بأسعار مخفضة، مع التنسيق الكامل مع المحافظة لإزالة أي عقبات تواجه إقامة معرض أهلًا رمضان 2024.

الغرفة اختارت تنظيم معرض أهلًا رمضان 2024 في 3 أقسام بمحافظة الجيزة

وأشار إلى أن الغرفة اختارت  تنظيم معرض أهلًا رمضان 2024 في 3 أقسام بمحافظة الجيزة، لتشمل  شمال ووسط وجنوب المحافظة، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، إذ يقام معرض أهلًا رمضان 2024  في العمرانية وإمبابة والبدرشين وأكتوبر.

معرض أهلًا رمضان 2024 يقام هذا العام بخصومات تصل لـ 30 %

وأضاف: إن معرض أهلًا رمضان 2024 يقام هذا العام بخصومات على السلع والمنتجات المعروضة به، لتتراوح الخصومات ما بين 20 إلى 30%، وهذا بفضل التعاون الوثيق مع التجار والموردين والشركات الحكومية والخاصة.

إقامة المعارض لاتعكس فقط دور الغرفة في خدمة المجتمع

وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إن إقامة المعارض لا تعكس فقط دور الغرفة في خدمة المجتمع؛ وإنما تؤكد التزام الغرفة التجارية بتقديم كل الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع، خاصة في مثل هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة.

تجارية الجيزة تبحث دعم المعارض النوعية لمحاربات "مؤسسة بهية" 

يشار إلى أنه على صعيد آخر، التقى الدكتور أرشف كردي والدكتورة جيلان أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي، حيث استعرضا فرص التعاون بين الغرفة والمؤسسة بشأن دعم «محاربات مؤسسة بهية»، وتوفير كل الدعم لهن وذلك في إطار المسئولية المجتمعية التي تولي لها الغرفة أهمية قصوى في الوقت الحالي.

 الغرفة التجارية بالجيزة تستهدف تعزيز المسئولية المجتمعية ودعم المؤسسات والجمعيات الخيرية

وأكد «كردي» أن الغرفة التجارية بالجيزة تستهدف تعزيز المسئولية المجتمعية، ودعم المؤسسات والجمعيات الخيرية بالمحافظة، بهدف تعزيز دور التجار في دعم العمل التنموي لتلك المؤسسات، وتعزيز العمل التنموي للغرفة، إلى جانب إعلاء المسئولية المجتمعية، والتوعية بأهمية دعم مجتمع التجار.

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خصومات تصل لـ 30%، مدبولي يبحث استعدادات معارض أهلا رمضان

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ننشر أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالقاهرة

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