من السنة النبوية وآراء العلماء، تعرف على مبطلات الصلاة

مبطلات الصلاة، الصلاة هي الصلة التي تصل بين العبد وربه، وهي من الفرائض التي أوجبها الله على عباده، والصلاة لها كثير من الأشياء التي تبطلها وتجعلها غير مقبولة عند الله، نستعرض لكم من السنة النبوية وآراء العلماء مبطلات الصلاة.

مبطلات الصلاة

تُبطل صلاة من شيئين هما أن يفعل العبد ما هو محرم أثناء الصلاة أو يترك ركنا أو واجبا فيها، وفيما يلي تفصيل لهما.

الكلام المتعمد في غير الصلاة

فعن زيد بن أرقم قال: «كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام».

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وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: «بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وا ثُكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني، لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي.

التعمد في العمل الكثير في غير الصلاة

قال النووي: «إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرًا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلًا لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على أربعة أوجه إلى أن قال: والرابع وهو الصحيح المشهور وبه قطع المصنف والجمهور: أن الرجوع فيه إلى العادة فلا يضر ما يعده الناس قليلًا، كالإشارة برد السلام، وخلع النعل، ورفع العمامة ووضعها، ولبس خف ونزعه، وحمل صغير ووضعه ودفع مارٍ، ودلك البصاق في ثوبه وأشباه هذا، وأما ما عده الناس كثيرًا كخطوات كثيرة متوالية وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة» انتهى.

الضحك في الصلاة

نقل ابن المنذر الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة.

قال النووي: وهو محمول على من بان منه حرفان.

وقال أكثر العلماء لا بأس بالتبسم. وإن غلبه الضحك ولم يقو على دفعه فلا تبطل الصلاة به إن كان يسيرًا، وتبطل به إن كان كثيرًا، وضابط القلة والكثرة العرف.

تعمد الأكل والشرب في الصلاة

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدًا أن عليه الإعادة" وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور، لأن ما أبطل الفريضة يبطل التطوع».

أما قول الشافعية والحنابلة فإذا أكل أو شرب جاهلًا أو ناسيًا، فلا تبطل صلاته، وكذلك لا تبطل الصلاة لو ابتلع ما بين الأسنان إذا كان دون الحمصة.

ترك ركن واجب عمدًا في الصلاة

وترك الأركان الواجبة عامدًا في الصلاة من مبطلاتها، وذلك لما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي لم يحسن صلاته: «ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ».

وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؛ ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم».