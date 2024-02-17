تحويل القبلة، قصة أول صلاة باتجاه المسجد الحرام

في منتصف شعبان، وتحديدا بعد مرور ستة عشر شهرًا من استقبال النبي الكريم للمسجد الأقصى تم تحويل القبلة، لتكون تجاه المسجد الحرام، فما هي أول صلاة صلاها المسلمون تجاه المسجد الحرام، وما حكم من مات من المسلمين قبل تحويل القبلة، كل هذا واكثر سوف نتحدث عنه في هذا التقرير فإلي التفاصيل.

آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن تحويل القبلة

تحدث القرآن الكريم عن تحويل القبلة في 3 أيات من سورة البقرة، جاءت كالتالي:

1- قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤ البقرة)

2- سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢ البقرة﴾

3- الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ... ﴿١٤٣ البقرة﴾

تحويل القبلة، وقصة أول صلاة صلاها المسلمون إلى المسجد الحرام

في أي شهر كان تحويل القبلة

قال بعضهم: كان ذلك في رجب من العام الثاني الهجري، وبه قال قتادة وزيد بن أسلم ، وهو رواية عن محمد بن إسحاق . وقد روى أحمد عن ابن عباس ما يدل على ذلك، وهو ظاهر حديث البراء بن عازب كما سيأتي. والله أعلم.

وقيل: في شعبان منها. قال ابن إسحاق : بعد غزوة عبد الله بن جحش . ويقال: صرفت القبلة في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة . وحكى هذا القول ابن جرير من طريق السدي بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة.

وقال الجمهور الأعظم، أنها صرفت في النصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة. ثم حكى عن محمد بن سعد ، عن الواقدي أنها حولت يوم الثلاثاء النصف من شعبان.

تظل ذكرى تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام واحدة من أعظم الأحداث التي حدثت في شهر شعبان وقد روى القرآن الكريم والسنة النبوية لك الحدث، حيث صلى المسلمون طيلة العهد المكّي متوجهين في صلاتهم إلى المسجد الأقصى حيث أمر الله سبحانه وتعالى، باستقباله وجعله قبلةً للصلاة، وكان رسول الله يمتثل للحكم الإلهي وفي نفسه أمنية كبيرة طالما راودته، تتمثّل في التوجّه إلى الكعبة بدلًا من المسجد الأقصى، ذلك لأنها قبلة أبيه النبي إبراهيم وهو أولى الناس به، وأوّل بيتٍ وضع للناس.

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وفي منتصف شعبان، وبعد مرور ستة عشر شهرًا من استقبال المسجد الأقصى، نزل جبريل عليه السلام بالوحي إلى النبي ليزفّ البشرى بالتوجّه إلى الكعبة، قال تعالى: "فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ"،

ويحدّث الصحابي الجليل البراء بن عازب أن النبي كان أول ما قدم المدينة نزل على أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل المسجد الأقصى ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَل البيت الحرام،

ما هي أول صلاة صلاها النبي مستقبلًا الكعبة

أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلًا الكعبة كانت صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: "أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله قِبَل مكة فداروا كما هم قِبَل البيت".

وتأخّر الخبرعن أهل قباء حتى صلاة الصبح، فجاء إليهم رجل فقال: "أنزل الله على النبي قرآنًا أن يستقبل الكعبة فاستقبِلُوها"، فتوجهوا إلى الكعبة".

وقد كرّر الله الأمر بها تأكيدًا وتقريرًا ثلاث مرّات، الأولى في قوله: " فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ "، والثانية في قوله: " وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ "، والثالثة في قوله: " وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ".

تحويل القبلة، وقصة أول صلاة صلاها المسلمون إلى المسجد الحرام

كيف كانت ردود أفعال الناس بعد تحويل القبلة

تباينت ردود أفعال الناس تجاه هذا الحادث غير المألوف، أما المؤمنون فلم يترددوا لحظة عن التحوّل طاعةً لله ورسوله، فامتدحهم الله وبيّن لهم أن هذه الحادثة إنما كانت اختبارًا للناس وامتحانًا لهم، كما قال تعالى: " وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱلله".

وبعض المسلمين أظهروا القلق على من لم يكتب الله له شرف الصلاة إلى الكعبة ممن مات قبلهم، وخافوا من حبوط أعمالهم، وقالوا: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله "وما كان الله ليضيع إيمانكم" -يعني صلاتكم-.

وأما ردة فعل اليهود، فبين أنهم قد عابوا على المسلمين رجوعهم عن المسجد الأقصى إلى الكعبة، وقابلوا ذلك بالسخرية والاستهجان، واستغلّوا ذلك الحدث بدهاءٍ ليمرّروا من خلاله الشكوك والتساؤلات طعنًا في الشريعة وتعميةً لحقائقها، وقد حذّر الله سبحانه وتعالى المسلمين وأخبرهم بموقف اليهود قبل وقوعه، فقال: "سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم"، وهكذا تحقّق للمسلمين فضل التوجّه إلى القبلتين جميعًا.