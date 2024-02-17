السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

تحويل القبلة، قصة أول صلاة باتجاه المسجد الحرام

قصة أول صلاة صلاها
قصة أول صلاة صلاها المسلمون إلى المسجد الحرام، فيتو

 في منتصف شعبان، وتحديدا بعد مرور ستة عشر شهرًا من استقبال النبي الكريم للمسجد الأقصى تم تحويل القبلة، لتكون تجاه المسجد الحرام، فما هي أول صلاة صلاها المسلمون تجاه المسجد الحرام، وما حكم من مات من المسلمين قبل تحويل القبلة، كل هذا واكثر سوف نتحدث عنه في هذا التقرير فإلي التفاصيل.

 آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن تحويل القبلة

 تحدث القرآن الكريم عن تحويل القبلة في 3 أيات من سورة البقرة، جاءت كالتالي:

1- قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤ البقرة)

2- سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢ البقرة﴾

3-  الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ... ﴿١٤٣ البقرة﴾

دروسٌ وعبرٌ من حادث تحويل القبلة في الصلاة: Zahuaa زهوة
 تحويل القبلة، وقصة أول صلاة صلاها المسلمون إلى المسجد الحرام

في أي شهر كان تحويل القبلة

قال بعضهم: كان ذلك في رجب من العام الثاني الهجري، وبه قال قتادة وزيد بن أسلم ، وهو رواية عن محمد بن إسحاق . وقد روى أحمد عن ابن عباس ما يدل على ذلك، وهو ظاهر حديث البراء بن عازب كما سيأتي. والله أعلم. 

وقيل: في شعبان منها. قال ابن إسحاق : بعد غزوة عبد الله بن جحش . ويقال: صرفت القبلة في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة . وحكى هذا القول ابن جرير من طريق السدي بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة.

وقال الجمهور الأعظم، أنها صرفت في النصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة. ثم حكى عن محمد بن سعد ، عن الواقدي أنها حولت يوم الثلاثاء النصف من شعبان.

 تظل ذكرى تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام واحدة من أعظم الأحداث التي حدثت في شهر شعبان وقد روى القرآن الكريم والسنة النبوية لك الحدث، حيث صلى  المسلمون طيلة العهد المكّي متوجهين في صلاتهم إلى المسجد الأقصى حيث أمر الله سبحانه وتعالى، باستقباله وجعله قبلةً للصلاة، وكان رسول الله يمتثل للحكم الإلهي وفي نفسه أمنية كبيرة طالما راودته، تتمثّل في التوجّه إلى الكعبة بدلًا من المسجد الأقصى، ذلك لأنها قبلة أبيه النبي إبراهيم وهو أولى الناس به، وأوّل بيتٍ وضع للناس.

Advertisements

 وفي منتصف شعبان، وبعد مرور ستة عشر شهرًا من استقبال المسجد الأقصى، نزل جبريل عليه السلام بالوحي إلى النبي ليزفّ البشرى بالتوجّه إلى الكعبة، قال تعالى: "فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ"، 

ويحدّث الصحابي الجليل البراء بن عازب أن النبي كان أول ما قدم المدينة نزل على أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل المسجد الأقصى ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَل البيت الحرام، 

 ما هي أول صلاة صلاها  النبي مستقبلًا الكعبة

 أول صلاة صلاها  النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلًا الكعبة كانت صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: "أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله قِبَل مكة فداروا كما هم قِبَل البيت".

 وتأخّر الخبرعن أهل قباء حتى صلاة الصبح، فجاء إليهم رجل فقال: "أنزل الله على النبي قرآنًا أن يستقبل الكعبة فاستقبِلُوها"، فتوجهوا إلى الكعبة". 

وقد كرّر الله الأمر بها تأكيدًا وتقريرًا ثلاث مرّات، الأولى في قوله: " فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ "، والثانية في قوله: " وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ "، والثالثة في قوله: " وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ". 

الحكمة القرآنية من تحويل القِبلة - موقع التنوير
 تحويل القبلة، وقصة أول صلاة صلاها المسلمون إلى المسجد الحرام

ما معنى الستر وما أنواعه وهل هو من أسماء الله، أم صفاته؟

 

كيف كانت ردود أفعال الناس بعد تحويل القبلة

تباينت ردود أفعال الناس تجاه هذا الحادث غير المألوف، أما المؤمنون فلم يترددوا لحظة عن التحوّل طاعةً لله ورسوله، فامتدحهم الله وبيّن لهم أن هذه الحادثة إنما كانت اختبارًا للناس وامتحانًا لهم، كما قال تعالى: " وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱلله".

 وبعض المسلمين أظهروا القلق على من لم يكتب الله له شرف الصلاة إلى الكعبة ممن مات قبلهم، وخافوا من حبوط أعمالهم، وقالوا: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله "وما كان الله ليضيع إيمانكم" -يعني صلاتكم-. 

وأما ردة فعل اليهود، فبين أنهم قد عابوا على المسلمين رجوعهم عن المسجد الأقصى إلى الكعبة، وقابلوا ذلك بالسخرية والاستهجان، واستغلّوا ذلك الحدث بدهاءٍ ليمرّروا من خلاله الشكوك والتساؤلات طعنًا في الشريعة وتعميةً لحقائقها، وقد حذّر الله سبحانه وتعالى المسلمين وأخبرهم بموقف اليهود قبل وقوعه، فقال: "سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم"، وهكذا تحقّق للمسلمين فضل التوجّه إلى القبلتين جميعًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تحويل القبلة النصف من شعبان المسجد الحرام المسجد الأقصى البراء بن عازب ابن كثير كتاب البداية والنهاية

مواد متعلقة

دعاء أول جمعة من شعبان للرزق وقضاء الحاجات

دعاء ليلة أول جمعة من شعبان لتفريج الهموم وإزالة الكروب والزواج

في عيد الحب، دعاء تيسير الزواج ونيل المراد وعودة الحبيب

في عيد الحب، بالأحاديث 8 قصص تكشف محبة الجمادات للرسول الكريم

آية في القرآن الكريم جمعت كل ما يحبه بنو البشر

أفضل الأعمال في الجمعة الأخيرة من رجب

دعاء الجمعة الأخيرة من رجب للأموات

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من شهر رجب لنصرة فلسطين

الأكثر قراءة

رئيس الشرقية للدخان: رفعنا الأسعار بعد وصول طن أعقاب السجائر لـ12 ألف دولار (فيديو)

زحام ومشاجرات أمام أبواب معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة والعارضون يمتنعون عن البيع (فيديو)

أغرب جريمة في 2024، قصة إيهاب أشرف طالب الدقهلية المقتول.. العثور على نصف الجثة واختفاء الجزء الآخر.. والأمن يتوصل لـ تفاصيل مهمة

مصدر أمني يكشف قرارا جديدا بإيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد

إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

أخبار الحوادث اليوم: تغريم رضا عبد العال.. معاقبة المقاول محمد علي وعناصر خلية الجوكر.. وإيقاف حكم حبس مرتضى منصور

بحثا عن كيس سكر وزجاجة زيت، تدافع المواطنين على معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة (فيديو)

شقيق مريم مجدي ضحية حادث سويسرا يكشف مفاجأة صادمة عن مصير بناتها

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 18-2-2024 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك الأحد 18-2-2024 أبراج الميزان والعقرب والقوس

العثور على جيتار فقده بول مكارتني قبل 50 عامًا

تجار المخدرات المغاربة يوقفون بيع الحشيش إلى إسرائيل تضامنا مع غزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه غدا في سوق الجملة بأكتوبر

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تقترب من 4 ملايين جنيه.. أسعار سيارات كيا فى مصر بعد الزيادات الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الإسلام ساند المرأة وميزها وأعطاها جميع حقوقها

تفسير حلم الكسب الحرام في المنام وعلاقته بحدوث خلافات عائلية كبيرة

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية