معلومات الوزراء تكشف خريطة توزيع معلمي التعليم الفني في مصر (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجراف جديدا تحت عنوان (خريطة توزيع متعلمي التعليم الفني في مصر..3 مليون طالب إجمالي متعلمي التعليم الفني في مصر)

يأتي ذلك بعد أن أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الفني بمختلف تخصصاته في مصر، والذي يصل إلى 3 ملايين طالب وطالبة، موزعين بين المدارس النظامية وغير النظامية.

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