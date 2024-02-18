الأحد 18 فبراير 2024
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حوادث

نيابة النقض توصي برفض طعن سفاح الجيزة وتؤيد حكم إعدامه

سفاح الجيزة، فيتو
سفاح الجيزة، فيتو

أوصت نيابة النقض - في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة - برفض الطعن المقدم من دفاع المتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة"، على حكم إعدامه.

وكانت قد بدأت منذ قليل محكمة النقض الاحد نظر الطعن رقم 12400 لسنة 91 أمام دائرة الأحد " ج" للمتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة"، على حكم اعدامه.


و أيدت محكمة النقض في وقت سابق حكمين نهائيين ضد قذافي فراج "سفاح الجيزة"، وهما حكم الإعدام في واقعة قتل فتاة الإسكندرية، وحكم المؤبد في قضية تزوير، ويتبقى أمام المتهم 3 قضايا لم يتم الطعن عليها وهى:

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1ـ حكم إعدامه في واقعة قتل صديقة المهندس رضا والذي ستنظره النقض في 26 فبراير الجاري.

2ـ حكم إعدامه في واقعة قتل زوجته.

3ـ حكم إعدامه في واقعه قتل شقيقه زوجته.

وكانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

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قذافي فراج عبد العاطي نيابة النقض محكمة النقض فتاة الإسكندرية

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