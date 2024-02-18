ارتفاع أسعار العدس في الأسواق، الأصفر يصل لـ 130 جنيهًا

ارتفاع أسعار العدس في الأسواق، ارتفعت أسعار العدس في الأسواق ليصل إلى 100 جنيه للكيلو في المحال التجارية، بينما ارتفع سعر عدس أصفر إلى 130 جنيهًا للمعبأ في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت.

أسعار العدس في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار العدس في الأسواق وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأيضًا أسعار العدس في المحال التجارية والسلاسل الغذائية وفقًا لجولة ميدانية في الأسواق، تفاصيل كل ذلك نستعرضه في السطور الآتية:

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ارتفاع أسعار العدس في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر العدس المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية

أسعار العدس في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية، ارتفعت أسعار العدس المعبأ بنحو جنيه مقارنة بسعره أمس، ليبلغ متوسط سعر العدس المعبأ نحو 74.5 جنيه، لتتراوح أسعار العدس المعبأ ما بين 50 جنيهًا و100 جنيه للكيلو.

ارتفاع سعر العدس الأصفر وفقًا للبوابة الحكومية

فيما ارتفع سعر عدس أصفر معبأ بنحو 66 قرشًا مقارنة بسعره أمس وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر العدس الأصفر نحو 70.4 جنيه، لتتراوح أسعار العدس الأصفر ما بين 32 جنيهًا و100 جنيه للكيلو.

أسعار العدس في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

وعن أسعار العدس في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فجاءت كالتالي:

ارتفاع أسعار العدس في الأسواق، فيتو

أسعار عدس أصفر في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

بلغ سعر عدس أصفر باب الشام وزن 500 جرام نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر عدس أصفر الخطيب وزن 250 جرامًا نحو 30 جنيهًا.

بلغ سعر عدس أصفر أبوعوف وزن 500 جرام نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر عدس أصفر زمزم وزن 500 جرام نحو 44.95 جنيه.

بلغ سعر عدس أصفر المطعم وزن 500 جرام نحو 39.95 جنيه.

بلغ سعر عدس أصفر عجمي وزن كيلو نحو 62.75 جنيه.

ارتفاع أسعار العدس في الأسواق، فيتو

أسعار العدس بجبة في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

بلغ سعر عدس بجبة أبوعوف وزن 500 جرام نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر عدس بحبة وزن كيلو نحو 74.5 جنيه.

بلغ سعر عدس بجبة باب الشام وزن 500 جرام نحو 47.50 جنيه.

بلغ سعر عدس بجبة الضحى وزن 500 جرام نحو 58 جنيهًا.

بلغ سعر عدس بجبة زمزم وزن 500 جرام نحو 41.5 جنيه.