محافظ الإسكندرية يشدد على رؤساء الأحياء بمتابعة تصريف مياه الأمطار
وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف تواجدهم بالمناطق الساخنة لمواجهة موجة الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية التي تتعرض لها المحافظة وكذلك التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار أو أي أحداث طارئة ناتجة عن ذلك.
وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.
وفي هذا الصدد، تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة تواجد جميع الأجهزة التنفيذية بالمناطق الساخنة بالإسكندرية، وأكدت على الدفع بسيارات لشفط وتصريف تجمعات مياه الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.
جدير بالذكر، أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن.
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