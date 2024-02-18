كيف تتصرف الزوجة في حالة رفض الزوج تسجيل طفله خلال 15 يوما من الولادة؟

يحدد القانون عددا من الآليات والبدائل التي يجب اتباعها، حال امتناع الزوج عن تسجيل طفله في ‏سجلات المواليد وفقا للقانون.‏

خطوات يجب اتباعها من أهل الزوجة ‏

على أهل الزوجة أو الأم التوجه إلى أقرب قسم شرطة، وتحرير محضر إثبات حالة بامتناع الزوج عن ‏الحضور لمكتب الصحة لتسجيل الصغير بسجل المواليد الخاص بمكتب الصحة.‏

بعد ذلك يتم طلب إفادة من القسم بتحرير المحضر إثبات حالة بامتناع الزوج عن الحضور على أن تكون ‏الإفادة مختومة بشعار الجمهورية الخاص بوزارة الداخلية الخاص بقسم الشرطة، والتوجه إلى مكتب ‏الصحة لتسجيل المولود بموجب الإفادة، وعمل محضر مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي للزوج + ‏صورة وثيقة الزواج بعد الإطلاع على الأصل + إخطار الولادة من المستشفى الخاص بالمولود.‏

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بعد الانتهاء من هذه الإجراءات، يتم في الحال تسجيل المولود بسجل المواليد في مكتب الصحة. ‏

معلومات أخرى عن قيد الطفل في المواليد ‏



يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج ‏المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية ‏فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذى ‏تبينه اللائحة التنفيذية.‏

وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ ‏بالولادة وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ‏ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد.

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الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة



‏١ - والد الطفل إذا كان حاضرا.‏

‏٢ - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.‏

‏٣ - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها ‏الولادات.‏

‏٤ - العمدة أو الشيخ.‏

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو ‏الذى تبينه اللائحة التنفيذية، ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ‏ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.‏

ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة ‏وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار ‏شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى.‏‎ ‎