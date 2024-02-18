خبير تربوي يكشف خطورة حذف أجزاء من المنهج لطلاب المرحلة الابتدائية

كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ التربية بجامعة عين شمس، خطورة حذف أجزاء من منهج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، خاصة على طلاب المرحلة الابتدائية.

حذف أجزاء من منهج الفصل الدراسي الثاني 2024

حيث علق الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ التربية بجامعة عين شمس، على مطالبة أولياء الأمور بحذف أجزاء من منهج الفصل الدراسي الثاني 2024 قائلا: المطالبة بحذف أجزاء من المناهج في الصفوف المختلفة وخاصة الابتدائية المطورة، أمر ليس بالسهل إطلاقا مقارنتة بالحذف في الصفوف الأعلى(المناهج القديمة من الاعدادى للثانوي)، مؤكدا أن الصفوف الأعلى المناهج الخاصة بها موجودة ومعروفة تماما من سنوات ويمكن للمتخصصين حذف أي معلومات قد لا يترتب عليها معلومات أو أجزاء آخرى فى الصفوف الأعلى لأن الأمر أصبح واضحا ومستقرا، ولكن الخطورة في الحذف من الصفوف الأولى بسبب أن المناهج المطورة الجديدة سواء في المرحلة الإعدادية أو الثانوية لم يتم الاستقرار على شكلها وتفاصيلها ومحتواها إلى الآن، وبالتالي قد يضطر المؤلف في الصفوف الأعلى إلى وضع دروس مرتبطة بدروس سابقة في الصفوف الأولى ومترتبة عليها.

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وأشار إلى أن حذف هذه الدروس قد يجبر واضع المنهج إلى وضع دروس لم يتم تأسيس الطالب لها وبالتالي سيواجه الطالب صعوبات في فهم تلك الدروس الجديدة وستبدو صعبة، وسيشتكي منها الطلاب وأولياء الأمور، أو يضطر المؤلف إلى استبعاد دروس مهمة من المناهج الجديدة وذلك لعدم تاسس الطالب لها واستحالة وضعها في شكل بسيط في المراحل الأعلى وبالتالي يخرج المنهج عن تحقيق اهدافه وسيبدو مشوها.

خريطة توزيع المقررات والمناهج الدراسية لجميع الصفوف

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم إعلان خريطة توزيع المقررات والمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية وتضمنت خريطة توزيع المناهج شهور فبراير ومارس وأبريل وجزء من شهر مايو 2024.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي في يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالي 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوعًا.

إجراءات التعليم استعدادًا لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

ومن جانبها اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من الإجراءات استعدادًا لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس الجمهورية، والتأكيد على الواجبات والمسؤوليات المنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم على جميع المديريات التعليمية بضرورة الاطمئنان على انتهاء جميع أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وجاهزيتها لاستقبال الدراسة، والتأكد من وصول الكتب الدراسية لكافة المراحل التعليمية لجميع المدارس، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ومتابعة التزامهم بجداول الإشراف اليومي، وبصفة خاصة في فترة بداية اليوم الدراسي والفسحة وموعد انصراف الطلاب، والمتابعة اليومية لحضور الطلاب بالمدارس، واستخدام كافة الوسائل التي تجعل من المدرسة بيئة جاذبة.

كما شددت التعليم على ضرورة الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية، وإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس، بشكل فعلي للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس، ومتابعة تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس التابعة للمديريات، وحظر استخدام العقاب البدني للطلاب، ومتابعة تنفيذ خطط الأمن والسلامة وخاصة التعامل مع الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والسيول، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم" بالمدارس، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم"، وتحديد إجراءات للتعامل المالي لمجموعات الدعم وسيتم صرف مستحقات المعلم مباشرة عقب الانتهاء من الحصة الدراسية بمجموعة الدعم، وضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًّا لجميع المراحل التعليمية، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، فضلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب.