ميدو يوجه رسالة لـ مرتضى منصور: أرجوك لو بتحب الزمالك سيب النادي مستقر

مرتضى منصور، وجه أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، مجموعة رسائل لرئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور ورئيس اتحاد الكرة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، مؤكدًا أن دياب من أكثر الأشخاص الذين يعملون في منظومة الكرة.

رسالة ميدو لـ مرتضى منصور



وعن مرتضى منصور، طالب أحمد حسام ميدو من المستشار مرتضى منصور ألا يقوم برفع قضايا على النادي، حتي يسكن النادي في حالة استقرار وتنتهي الصراعات، حتى يكون هناك مناخ صحي.

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رئيس رابط الأندية المصرية أحمد دياب، فيتو



وقال أحمد حسام ميدو في رسالته عن رئيس رابطة الأندية المصرية: "احمد دياب من أكتر الناس اللي شغاله في منظومة الكورة بقلب… لعب دور كبير ان إعداد الجمهور يزيد لـ ٢٠ ألف وبقاله فترة بيحارب على الموضوع ده.. مصر محتاجة ناس كتير زي دياب علشان نتطور"



وجه ميدرو راسلة إلى رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور فقال: "رسالتي للمستشار مرتضى منصور أرجوك لو بتحب الزمالك سيب النادي مستقر وبلاش قواضي ومحاكم كفاية اللي حصل للنادي واحنا كلنا لما صدقنا نتنفس.. سيبونا نعيش مناخ صحي للمنافسة.. الزمالكاوية تعبوا من الصراعات..كفاية ارجوك كفاية!!"

ميدو يهاجم رئيس اتحاد الكرة

كما هاجم أحمد حسام ميدو رئيس اتحاد الكورة جمال علام، قائلًا إنه لا يعرف بقوانين الكرة، مرجعًا ذلك إلى حديث رئيس اتحاد الكرة عن المدير الفني بالاتحاد علاء نبيل، حيث أكد علام أن نبيل لديه "الشهادات اللازمة لشغل منصب المدير الفني لاتحاد الكورة"، وفقًا لما جاء في تغريدة ميدو.

جمال علام، فيتو



وطالب ميدو رئيس اتحاد الكرة جمال علام أن يُظهر "شهادات علاء نبيل"، قائلًا: "لاتحاد الدولي مشترط أن المدير الفني لأي اتحاد يكون معاه شهادة البرو.."، وطالب بنشر هذه الشهادة على الموقع الرسمي للاتحاد.

وأكد ميدو أنه سيذهب إلي الاتحاد ويقبل رأس علاء، في حالة إظهار تلك الشهادة المطلوبة، وطالب الاتحاد بعدم خداع الناس، وفقًا لتغريدته.

مخالفة قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم



الجدير بالذكر ان أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، قال في تغريدة سابقة إن تعيين علاء نبيل مديرًا لأتحاد الكرة يخالف قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

علاء نبيل، فيتو



وطالب أحمد حسام "ميدو" من وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي التدخل فيما وصفه بـ"فضيحة الاتحاد المصري لكرة القدم"، قائلًا: "ما يحدث لا يليق باسم مصر.

وقال أحمد حسام ميدو عن اتحاد الكرة: "تعيين علاء نبيل مديرا فنيا لاتحاد الكرة مخالف لقوانين الاتحاد الدولي.. الرجل لا يمتلك الدراسات المطلوبة لهذا المنصب.. فضيحة جديدة لاتحاد كرة القدم المصري".

ووجه أحمد حسام ميدو رسالة لوزير الرياضة بشأن اتحاد الكرة: "أرجو من معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي التدخل فورا..ما يحدث لا يليق باسم مصر..".

مرتضى منصور ينتقد مجلس إدارة الزمالك



وعلي صعيد آخر، كان رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور قد وجه انتقاد لمجلس ادارة نادى الزمالك الحالى برئاسة حسين لبيب، وذلك بعد حصوله على حكم البراءة من سب وقذف لمياء خيرى، وبالتالي إيقاف تنفيذ حكم الحبس الستة أشهر.

مرتضى منصور، فيتو



وقال مرتضى منصور مجلس إدارة الزمالك الحالي، إنه قام بالتراجع عن التعاقد مع عبد الله السعيد فى وقت سابق احترامًا لـ تركى الشيخ، متهمًا المجلي بإزالة صورة تركى الشيخ للانتقام منه.