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رياضة

جمال علام يفوز برئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم (صور)

جمال علام يفوز برئاسة
جمال علام يفوز برئاسة اتحاد شمال افريقيا، فيتو

اتحاد الكرة، فاز جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة اتحاد شمال أفريقيا، وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في الانتخابات التي جرت على هامش الجمعية العمومية لاتحاد شمال أفريقيا بالأراضي التونسية.

وأجريت انتخابات مقعد رئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم بحضور سارة موكاني ممثل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وجنان قورة مدير إدارة المناطق بالاتحاد الأفريقي كمراقبين.

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في سياق آخر، قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إن تعيين علاء نبيل مديرًا لأتحاد الكرة يخالف قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم. 

فضيحة جديدة لاتحاد الكرة

وعن اتحاد الكرة، طالب أحمد حسام "ميدو" من وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي التدخل فيما وصفه بـ"فضيحة الاتحاد المصري لكرة القدم"، قائلًا: “ما يحدث لا يليق باسم مصر”.

وقال أحمد حسام ميدو عن اتحاد الكرة: "تعيين علاء نبيل مديرا فنيا لاتحاد الكرة مخالف لقوانين الاتحاد الدولي.. الرجل لا يمتلك الدراسات المطلوبة لهذا المنصب.. فضيحة جديدة لاتحاد كرة القدم المصري".

ووجه أحمد حسام ميدو رسالة لوزير الرياضة بشأن اتحاد الكرة: "أرجو من معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي التدخل فورا..ما يحدث لا يليق باسم مصر..".

فضيحة اتحاد الكرة تثير ردود أفعال واسعة

أثارت تغريدة أحمد حسام ميدو عما وصفه بـ "فضيحة اتحاد الكرة" تفاعل وردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

فقال وائل الإمام عضو الجمعية العمومية للأهلي: "مش علاء نبيل بس كل اللي موجودين المفروض يمشوا"

وعلق أحمد السيد قائلًا: "قلنا مائة مرة الاتحاد فاشل".

وقال حسام سليم: "هي آية الدراسات المطلوبة دكتوراة مثلا... مدربين الفرق اللي بتقبض ملايين كل دراساته أنه لاعيب كورة سابق".

ورد محمد قائلًا: "خبرات علاء نبيل ستجعله ينجح في الاتحاد، شخصية قوية وتلميذ للكابتن الجوهري ومدرب للمنتخبات واشتغل بالقطاعات والناشئين".

جدير بالذكر أن اتحاد كرة القدم المصري قرر تعيين علاء نبيل، مديرًا فنيًا جديدًا للاتحاد، مع بداية شهر فبراير، وذلك خلفا للبرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني السابق، والذي رحل منذ فترة.

علاء نبيل يبدأ اختيار لجنة فنية لاختيار المدربين

ويبدأ علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، في اختيار لجنة فنية لتكون داخل الجبلاية من أجل وضع الخطط والرؤية الفنية لمنتخبات مصر، واختيارات الأجهزة الفنية، بالإضافة للدورات التدريبية، حيث يضع علاء نبيل أمامه العديد من الأسماء، لاختيار لجنة فنية من أسماء مدربين، ليساعدوه خلال المرحلة المقبلة فى العديد من الأمور، أهمها دورات تدريبية للمدربين، بجانب اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية وتطوير المدربين.

جدير بالذكر أن علاء نبيل، لاعب كرة قدم مصري سابق، ولد في 27 يناير 1961 في مصر، وشارك مع منتخب مصر في مسيرته الكروية، ولعب لدي فريق المقاولون العرب. 

علاء نبيل عمل مع مدرب المنتخب الجوهري

 كما قام علاء نبيل بتدريب فرق المنيا، والمقاولون العرب، خلال مسيرته الكروية، وتم تعيينه رئيسًا لقطاع الناشئين في نادي ذئاب الجبل.

وتولى علاء نبيل، في وقت سابق، مهمة تدريب منتخب مصر أكثر من مرة مع مدرب منتخب مصر الراحل محمود الجوهري، بالإضافة لتواجده مع الجوهري في تدريب منتخب الأردن، وكانت آخر تجاربه تولي مسئولية مدير قطاع الناشئين بنادي زد. 

ومن المقرر أن يُساهم علاء نبيل في اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، وذلك بعد اعتماد اتحاد الكرة قراره برحيل المدير الفني الحالي روي فيتوريا، وقرار تعيين حسام حسن كمدرب لمنتخب مصر الوطني.

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