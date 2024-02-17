مسلسلات رمضان 2024، طرح البوستر الرسمي لـ "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة
مسلسلات رمضان 2024، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “بيت الرفاعي” بطولة الفنان أمير كرارة، البوستر الرسمي للعمل الذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل 2024.
أمير كرارة
وتصدر أمير كرارة البوستر بنظرات حادة، حيث من المقرر أن يجسد دور طبيب لأول مرة خلال أحداث المسلسل.
قصة مسلسل بيت الرفاعي
تدور أحداث المسلسل في منطقة شعبية بها تاجر كبير يدعى محمود الرفاعي، وابنه الكبير سيلعب دوره الفنان أمير كرارة حيث يجسد شخصية طبيب وهي شخصية جديدة عليه ومختلفة يجسدها للمرة الأولى وستتصاعد الأحداث بعد معرفة الأبناء أن والدهم تاجر آثار.
أبطال مسلسل بيت الرفاعي
المسلسل من بطولة أمير كرارة ويشاركه البطولة كلا من أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.
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