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ثقافة وفنون

طرح البوستر الرسمي لمسلسل صلة رحم

مسلسل صلة رحم، فيتو
مسلسل صلة رحم، فيتو

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل صلة رحم والذي من المفترض أن يعرض في شهر رمضان٢٠٢٤، لينضم إلى قائمة الأعمال الدرامية التي ستشارك في المارثون الرمضاني ٢٠٢٤.

 

ويثير البوستر عدة تساؤلات حول طبيعة علاقة إياد نصار بكل من يسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيد حيث يظهر إياد نصار يتوسط بين يسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيد وتقف كل منهن وهي حامل.

 

أحداث مسلسل صلة رحم

ويجسد إياد نصار، خلال أحداث مسلسل "صلة رحم" شخصية حسام ويعمل طبيب تخدير، ومتزوج يسرا اللوزي التي تدعى ليلى، ويناقش العمل قضية تأجير الأرحام.

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أبطال صلة رحم

ويشارك ببطولة "صلة رحم" كل من الفنانة يسرا اللوزي، الفنانة أسماء أبو اليزيد، الفنان علي الطيب، الفنانة دنيا ماهر، تأليف محمد هشام عبية، نبيل نور الدين، هبة عبد الغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنة، سلوى محمد علي، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد، العمل تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي.

 

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أسماء أبو اليزيد الفنانة يسرا اللوزي الفنانة أسماء أبو اليزيد مسلسل صلة رحم الفنانة دنيا ماهر اياد نصار

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