أسعار البقوليات والحبوب تواصل الارتفاع، كيلو العدس الأصفر يسجل 130 جنيهًا.. والأرز والفول والترمس والفاصوليا والسمسم ترفع شعار "لا تراجع عن الصعود"

أسعار البقوليات والحبوب تواصل الارتفاع في الأسواق، واصلت أسعار البقوليات والحبوب الارتفاعات في الأسواق بنسب متفاوتة، وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار البقوليات والحبوب في الأسواق

وعليه تستعرض "فيتو" أسعار البقوليات والحبوب وفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، وأيضًا أسعار البقوليات والحبوب في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، وفقًا للجولة الميدانية التي قامت بها «فيتو»، وتشمل أسعار الأرز، سعر العدس، سعر الفاصوليا، سعر ذرة الفشار، سعر اللوبيا، سعر حمص الشام، في السطور التالية:

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ارتفاع أسعار البقوليات والحبوب في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الفول السائب وفقًا للبوابة الحكومية

البداية مع أسعار الفول في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية، حيث ارتفع سعر الفول سائب بنحو 4 قروش، ليبلغ متوسط سعر الفول السائب نحو 53.2 جنيه، لتتراوح أسعار الفول سائب ما بين 38 و60 جنيهًا.

ارتفاع سعر الفول المجروش وفقًا للبوابة الحكومية

كما ارتفع سعر الفول مجروش معبأ بنحو 4.2 جنيه ليبلغ متوسط سعر الفول مجروس معبأ نحو 59.1 جنيه، لتتراوح أسعار الفول المجروش ما بين 40 جنيهًا و110 جنيهات للكيلو.

انخفاض سعر الفول المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية

بينما انخفض سعر الفول المعبأ بنحو 1.7 جنيه، ليبلغ متوسط سعر الفول المعبأ نحو 58.8 جنيه، لتتراوح أسعار الفول المعبأ ما بين 35 و95 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع أسعار البقوليات والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار الفول في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

وعن أسعار الفول في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فجاءت كالتالي:

بلغ سعر فول مدشوش الضحى وزن 500 جرام نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر فول تدميس الضحى وزن 500 جرام نحو 58 جنيهًا.

بلغ سعر فول تدميس حبة حبة وزن 500 جرام نحو 25 جنيهًا.

بلغ سعر فول تدميس زمزم وزن 500 جرام نحو 37.95 جنيه.

بلغ سعر فول مدشوش زمزم وزن 500 جرام نحو 33.75 جنيه.

بلغ سعر فول تدميس بلدي وزن كيلو نحو 60.95 جنيه.

بلغ سعر فول تدميس الخطيب وزن 500 جرام نحو 44.5 جنيه.

بلغ سعر فول تدميس العجمي وزن 500 جرام نحو 19.95 جنيه.

بلغ سعر فول تدميس العجمي وزن كيلو نحو 37.25 جنيه.

ارتفاع أسعار البقوليات والحبوب في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر العدس المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية

أما أسعار العدس في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر العدس المعبأ بنحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر العدس المعبأ نحو 74.5 جنيه، لتتراوح أسعار العدس المعبأ ما بين 50 جنيهًا و100 جنيه للكيلو.

ارتفاع سعر العدس الأصفر وفقًا للبوابة الحكومية

وارتفع سعر عدس أصفر معبأ بنحو 66 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر العدس الأصفر نحو 70.4 جنيه، لتتراوح أسعار العدس الأصفر ما بين 32 جنيهًا و100 جنيه للكيلو.

أسعار العدس في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

وعن أسعار العدس في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فجاءت كالتالي:

بلغ سعر عدس بجبة أبوعوف وزن 500 جرام نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر عدس أصفر باب الشام وزن 500 جرام نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر عدس بجبة باب الشام وزن 500 جرام نحو 47.50 جنيه.

بلغ سعر عدس أصفر الخطيب وزن 250 جرامًا نحو 30 جنيهًا.

بلغ سعر عدس أصفر أبوعوف وزن 500 جرام نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر عدس بجبة الضحى وزن 500 جرام نحو 58 جنيهًا.

بلغ سعر عدس أصفر المطعم وزن 500 جرام نحو 39.95 جنيه.

ارتفاع أسعار البقوليات والحبوب في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر السمسم الأبيض وفقًا للبوابة الحكومية

وفيما يخص أسعار السمسم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر السمسم الأبيض بنحو 2.6 جنيه، ليبلغ متوسط سعر السمسم الأبيض نحو 149.4 جنيهًا، لتتراوح أسعار السمسم الأبيض ما بين 60 جنيهًا و200 جنيه.

ارتفاع أسعار البقوليات والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار البقوليات والحبوب الأخرى في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

وفيما يخص أسعار البقوليات والحبوب الأخرى في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فجاءت كالتالي:

بلغ سعر ترمس الضحى وزن 500 جرام نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر ترمس زمزم وزن 500 جرام نحو 32.25 جنيه.

بلغ سعر برغل الضحى وزن 500 جرام نحو 53 جنيهًا.

بلغ سعر فريك زمزم وزن 500 جرام نحو 30.5 جنيه.

بلغ سعر فاصوليا بيضاء وزن 500 جرام نحو 82.5 جنيه.

بلغ سعر لوبيا وزن 500 جرام نحو 75 جنيهًا.

بلغ سعر حمص الشام وزن 500 جرام نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر ذرة فشار وزن 500 جرام نحو 60 جنيهًا.

ارتفاع أسعار البقوليات والحبوب في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الأرز السائب وفقًا للبوابة الحكومية

أما أسعار الأرز وفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر الأرز السائب بنحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر الأرز السائب نحو 32.3 جنيه، وتتراوح أسعار الأرز السائب ما بين 27 و36 جنيهًا.

ارتفاع أسعار البقوليات والحبوب في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الأرز المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية

فيما انخفض سعر الأرز المعبأ بنحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر الأرز المعبأ نحو 33.3 جنيه، لتتراوح أسعار الأرز المعبأ من 14.5 جنيه إلى 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأرز في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الأرز في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية، فجاءت كالتالي:

انخفض سعر أرز السوهاجي بنحو 4 قروش، ليسجل متوسط سعر قدره 34.3 جنيه، لتتراوح أسعار أرز السوهاجي ما بين 31 و40 جنيهًا.

انخفض سعر أرز الضحى بنحو 71 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر أرز الضحى نحو 39.1 جنيه، لتتراوح أسعار أرز الضحى ما بين 31 و45 جنيهًا.

انخفض سعر أرز زمزم بنحو 4 قروش، ليبلغ متوسط سعر أرز زمزم نحو 34.5 جنيه، لتتراوح أسعار أرز زمزم ما بين 30 و39 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع أسعار البقوليات والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار الأرز في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

وعن أسعار الأرز في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فجاءت كالتالي:

بلغ سعر صولو أرز مصري وزن 900 جرام نحو 31.95 جنيه.

بلغ سعر أرز الواحة وزن 900 جرام نحو 31.95 جنيه.

بلغ سعر أرز مصري الضحي وزن 5 كيلوات نحو 213.95 جنيه.

بلغ سعر أرز جاسمين الضحى وزن كيلو نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر أرز المختار وزن كيلو نحو 34.95 جنيه.

بلغ سعر أرز الباشا وزن كيلو نحو 37.75 جنيه.

بلغ سعر أرز الأسطورة وزن كيلو نحو 28.95 جنيه.

بلغ سعر أرز الاطيب وزن كيلو نحو 36.95 جنيه.

ارتفاع أسعار البقوليات والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار الأرز في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

وعن أسعار الأرز في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فجاءت كالتالي:

بلغ سعر أرز الفنان وزن كيلو نحو 34.95 جنيه.

بلغ سعر أرز مصري رفيع وزن 5 كيلوات نحو 176.45 جنيه.

بلغ سعر أرز المطعم وزن كيلو نحو 39.95 جنيه.

بلغ سعر أرز الهواري وزن كيلو نحو 34.95 جنيه.

بلغ سعر أرز دريا وزن 5 كيلوات نحو 378.95 جنيه.

بلغ سعر أرز مصري رفيع توب فاليو وزن كيلو نحو 34.75 جنيه.

بلغ سعر أرز مصري توب فاليو وزن 5 كيلوات نحو 189.95 جنيه.

بلغ سعر أرز مصري توب فاليو وزن 10 كيلوات نحو 362.45 جنيه.

بلغ سعر أرز تايلندي طويل الحبة ذهبي وزن كيلو نحو 85.95 جنيه.

ارتفاع أسعار البقوليات والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار الأرز في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

بلغ سعر أرز كامولينو مصري فاخر توب فاليو وزن كيلو نحو 34.95 جنيه.

بلغ سعر أرز مصري توب فاليو وزن كيلو نحو 38.95 جنيه.

بلغ سعر أرز الساعة وزن كيلو نحو 41.5 جنيه.

بلغ سعر أرز الساعة وزن 5 كيلوات نحو 206.5 جنيه.

بلغ سعر أرز العراف وزن كيلو نحو 34.95 جنيه.

بلغ سعر أرز مصري حبة حبة وزن كيلو نحو 39.95 جنيه.

بلغ سعر أرز زمزم وزن كيلو نحو 38.5 جنيه.

بلغ سعر أرز مصري الضحى وزن كيلو نحو 42.95 جنيه.