نائب محافظ أسوان ورئيس قصور الثقافة يشهدان ختام أسبوع أهل مصر (صور)

اختتمت مساء أمس السبت على مسرح فوزي فوزي بمحافظة أسوان فعاليات الأسبوع الثقافي 29 لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وشهد الختام الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وحضر أيضا كل من الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والوفد البرلماني من لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة عصمت عبد الفتاح زايد، ومنال هلال، ومنى محمد جمال الدين، وضحى عاصي.

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وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني، أعقبه فيلما تسجيليا عن الفعاليات التي تمت على مدار الأسبوع.

رئيس قصور الثقافة

وفي كلمته أوضح عمرو البسيوني رئيس الهيئة أن المواهب التي نتجت عن الأسبوع الثقافي تقف للمرة الأولى على المسرح، مؤكدا استمرار الهيئة في متابعة مواهب أطفال المحافظات الحدودية التي يقدمها المشروع ودعمها تحقيقا لرسالتها.

ووجه رئيس الهيئة الشكر لوزير الثقافة، لدعمها ورعايتها للمشروع وأنشطة الهيئة كافة، كما وجه الشكر لمحافظ أسوان على استضافة الفعاليات، وللزملاء القائمين على الإعداد والتنفيذ ومدربي الورش ومشرفي الأطفال.

فعاليات ختام الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية

وتضمنت فعاليات الختام عروضا متنوعة نتاج الورش الفنية منها عرض نتاج ورشة التمثيل مع الفنان ياسين الضوي بعنوان "المحبة"، وورشة صناعة الفيلم مع المخرج حامد سعيد وقدمت عرض بعنوان "لا للتنمر"، وقدمت ورشة السيناريو "صديقات للأبد"، مع السيناريست وليد كمال.

وأعقبه عرض ورشة عرائس القفازات "القناعة كنز لا يفنى" مع المدرب ناصر عبد التواب، كما قدمت ورشة الشعر مجموعة من القصائد الشعرية تدريب الشاعر محمود الحلواني.

كما قدمت مجموعة من الأغاني لمواهب الأطفال المشاركين بورشة الموسيقى منها "عظيمة يا مصر، الليلة يا سمرة، كلمة حلوة وكلمتين، أهو ده اللي صار" تدريب الفنان ماهر كمال، أعقب ذلك أوبريت استعراضي بعنوان "أهل مصر" للتراث والفلكلور الذي تشتهر به كل محافظة من محافظات الحدودية.

وتفقد الحضور المعرض الفني نتاج الورش الفنية والحرفية والتراثية التي نفذت خلال الأسبوع الثقافى وهي ورش الإكسسوارات، الخيامية، الأركيت، إعادة التدوير، شنط الخرز، الجلود، والرسم بالموسيقى، الرسم على السيراميك، اصنع كتابك، شنط الشبك.

الأسبوع الثقافي شارك به 200 طفل من 6 محافظات حدودية وقدمت به 16 ورشة فنية وحرفية متنوعة، بالإضافة إلى جولات تثقيفية لمعالم أسوان الشهيرة ومشروعاتها القومية.

مشروع أهل مصر

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ويهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية ودعم الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.