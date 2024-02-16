الجمعة 16 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

فعاليات قصور الثقافة في أسبوع.. انطلاق مهرجان أسوان ونوادي المسرح «الأبرز»

عمرو البسيوني رئيس
عمرو البسيوني رئيس قصور الثقافة، فيتو

تتضمن الأجندة الأسبوعية للهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة ثرية من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري، وحتى الخميس المقبل 22 من الشهر نفسه. 

مهرجان أسوان للثقافة والفنون 

ومن أبرز تلك الفعاليات انطلاق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الحادية عشرة، بعد غد الأحد برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان"، وتنظمه هيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حتى 22 فبراير تزامنًا مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبده الشهير بأبي سمبل.

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ويشارك بالمهرجان 5 فرق فنون شعبية من دول بولندا والمكسيك والهند وفلسطين والسودان، بالإضافة إلى 10 فرق مصرية وهي الوادي الجديد، توشكي، أسوان، الشرقية، مطروح، الحرية، أسيوط، بورسعيد، الأقصر وملوي، ومن المقرر أن تقدم الفرق المشاركة باقة من عروضها الفلكلورية المتميزة التي تليق بذلك الحدث العالمي الذي يؤكد إعجاز الحضارة المصرية القديمة.

ملتقى أطفال المحافظات الحدودية 

كما تشهد المحافظة استمرار فعاليات الملتقى الثقافي التاسع والعشرين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" والمقام حتى 17 فبراير تحت شعار "يهمنا الإنسان"، باستضافة 200 طفل من 6 محافظات وهي شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان، مطروح، حلايب والشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر، والأسمرات بالقاهرة، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بقضايا الطفل.

موسم نوادي المسرح 

وفي مجال المسرح تطلق الهيئة الموسم الجديد من نوادي المسرح، ويتنافس بها  163 عرضا مسرحيا من مختلف المحافظات، بمشاركة عدد من الشباب المبدعين، حيث تبدأ الفعاليات مع عروض إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على مسرح مركز الجيزة الثقافي.

عرض مركب بلا صياد 

وفي محافظة الفيوم تقدم فرقة القومية العرض المسرحي "مركب بلا صياد" إخراج أحمد السلاموني، بدءا من مساء اليوم على مسرح مجلس المدينة، ويستمر عرضه حتى يوم 25 من الشهر الحالي.

قصر السينما 

من ناحية أخرى يقدم قصر السينما بجاردن سيتي مجموعة متميزة من الأفلام العالمية مجانا للجمهور، يعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور نقاد متخصصين. 

فعاليات قصور الثقافة 

ويشمل هذا الأسبوع أيضا عددا من الندوات والأمسيات الأدبية، لنخبة من الأدباء والمفكرين، أهمها لقاء للاحتفاء بمسيرة الكاتب الكبير مصطفي نصر، ضمن برنامج "العودة إلى الجذور" الثلاثاء المقبل بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، إلى جانب لقاء لمناقشة ديوان "وأنت قصاد عيني" للشاعرة إيمان ربيع، يوم الخميس المقبل بمكتبة الفيوم العامة.

كما تنظم قصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمختلف المحافظات بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، واليوم العالمي لمكافحة التطرف، إلى جانب احياء ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم، وغيرها. 

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