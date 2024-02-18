الأحد 18 فبراير 2024
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محافظات

تداول 35 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

تداول بضائع،فيتو
تداول بضائع،فيتو

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 35 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ووصول 16 ألف طن فحم طن فحم بترولى لميناء سفاجا.

وكشف المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 35000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 1136  شاحنة و100 سيارة، وشملت حركة الواردات 22500  طن بضائع، 580 شاحنة 83 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500  طن بضائع، 556  شاحنة  و13 سيارة. 

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ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة STAR VP  وعلى متنها 16000 طن فحم بترولي أخضر قادمة من إسبانيا لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم  لصالح شركة مصر للألومنيوم حيث تم  رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة حيث قامت الهيئة بإلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين وإعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الأعمال.


كما استقبل الميناء السفينتين دليلة والحرية ومغادرة السفينة  بوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء السفينتين بوسيدون اكسبريس، الحرية 2  بينما غادرت ثلاث سفن وهي الحرية، دليلة وامل، كما شهد ميناء نويبع تداول 3540  طن  بضائع و409 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي  آيلة، بريدج، كوين نفرتيتي واور. 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1775 راكبا بموانيها.

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