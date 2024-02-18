وفاة نافالني تهدد انتخابات بايدن وترامب

دخلت وفاة المعارض الروسي ألكسي نافالني سجال الانتخابات الأمريكية من بابها الواسع، إذ واجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادات حادة من الجمهوريين بسبب التزامه الصمت، عقب الإعلان عن وفاة نافالني في سجنه.

سجال الانتخابات الأمريكية

وأعادت الانتقادات التذكير بمواقف ترامب المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث استغل منافسو ترامب حادثة مقتل نافالني لغايات انتخابية تعزز من مواقفهم المناهضة لروسيا والرئيس بوتين، وتشكك بمواقف الرئيس الأمريكي السابق حيال ما يحدث في روسيا.

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ووصفت نيكي هايلي، زعيم المعارضة الروسية نافالني، بأنه بطل، وكثفت الضغط على الرئيس السابق دونالد ترامب للرد على أنباء وفاته.

وقالت إن نافالني قتل على يد الرئيس فلاديمير بوتين، وإن ترامب بحاجة إلى الرد على ذلك".

وأشادت هايلي بنافالني لتحدي بوتين واتهامه له بالفساد والتلاعب بالانتخابات، وقالت إنه فر من بلاده ليعود ليقاتل من أجل مستقبل أفضل.

وانتقدت هايلي، الحاكمة السابقة لولاية كارولينا الجنوبية وسفيرة الأمم المتحدة في عهد ترامب، رئيسها السابق بسبب ما وصفته بحبه للديكتاتوريين والقادة المستبدين.

علاقة ترامب ببوتين

وفي تجمعاتها الانتخابية، سلطت الضوء على علاقة ترامب الوثيقة مع الزعيم الروسي وسعت إلى دق ناقوس الخطر بشأن اقتراحاته بأنه سيشجع العدوان الروسي ضد حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا.

بايدن يصف بوتين بالبلطجي

من جانبه، هاجم الرئيس جو بايدن، وقال في منشور عبر الإنترنت: "أنا الوحيد الذي يمكنه تحقيق السلام والازدهار والاستقرار كما فعلت خلال فترة ولايتي الأولى. سيتم احترام أمريكا والخوف منها مرة أخرى".

وقال الرئيس بايدن إن المسؤولين الأمريكيين ليس لديهم فهم كامل للظروف، لكنه يعتقد أنه "ليس هناك شك في أن وفاة نافالني كانت نتيجة لشيء فعله بوتين وبلطجيته".

وأعلنت السلطات الروسية، الجمعة الماضية، أن نافالني، الذي كان يقضي عدة أحكام في روسيا، توفي في سجن داخل الدائرة القطبية الشمالية.