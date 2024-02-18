تفاصيل المشروع الجزائري بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

دعت الجزائر، العضو العربي في مجلس الأمن، الدول الأعضاء بالمجلس إلى التصويت يوم الثلاثاء على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وأعلنت الجزائر عن المشروع مبدئيا في نهاية الشهر الماضي، إلا أن المماطلة المستمرة من قبل بعض الأعضاء الدائمين بحجة لغة القرار والتفاوض عليها أجله كثيرا.

وعادة ما ترفض بعض الدول الدائمة استخدام مصطلح "يطالب المجلس" في القرارات الصادرة ضد إسرائيل حتى يتم تحويلها إلى "يدعو المجلس" تفاديا للفيتو.

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ويشدد مشروع القرار الجزائري على أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما يرفض المشروع "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ويطالب بوضع حد لهذه الانتهاكات فورا".



ويجدد مشروع القرار الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ودون عوائق إلى قطاع غزة فيما تنص الفقرة الأخيرة من مشروع القرار إلى أن المجلس "يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي".



كما يدعو المشروع إلى تنفيذ قراري المجلس رقم 2712 و2720 بالكامل.

ويطالب المشروع أيضا بإطلاق سراح المحتجزين "الأسرى حسب نص المشروع" دون شرط أو قيد بأسرع وقت ممكن والوصول الإنساني إليهم لتوفير احتياجاتهم الطبية".

ويعيد المجلس، حسب المشروع، دعمه المطلق لرؤية حل الدولتين: إسرائيل وفلسطين تعيشان بسلام وبحدود آمنة بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات الدولية، مؤكدا في هذا الصدد، على "أهمية توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية".