الأحد 18 فبراير 2024
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محافظات

وزير الإسكان ورئيس جامعة الأزهر في زيارة للوادي الجديد لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات

جانب من زيارة وزير
جانب من زيارة وزير الإسكان، فيتو

تستقبل محافظة الوادي الجديد صباح اليوم الأحد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وذلك لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القائمة بالمحافظة.

 ويستقبل ضيوف المحافظة اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمطار الخارجة الجوي.

وقال محافظ الوادى الجديد: إن وزير الإسكان ورئيس جامعة الأزهر سيتفقدان على هامش الزيارة عددا من المشروعات التي تنفذ على أرض المحافظة وتشرف عليها وزارة الإسكان سواء وحدات سكنية أو طرق ومرافق كما سيتعرف على المشكلات التي تعوق عددا منها، بالإضافة إلى تفقد المباني المخصصة لجامعة الأزهر.

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يذكر أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التقى في وقت سابق اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد؛ لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وأكّد وزير الإسكان، أن الوزارة تقدم كافة أشكال الدعم، وتُولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالي المحافظة، في إطار إستراتيجية الوزارة لتنمية المحافظات الحدودية وتوفير الخدمات المختلفة بها، وزيادة عوامل جذب السكان إليها.

كما أشار الوزير، إلى أن الوزارة وضعت تصميم مُجَمَّع المصالح الحكومية المُمَيْكَن الجاري تنفيذه حاليًا بمحافظة الوادي الجديد، كأول نموذج على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجه الدولة لإنشاء مجمعات حكومية على غرار العاصمة الإدارية الجديدة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أنه جاري الانتهاء من تنفيذ مُجَمَّع المصالح الحكومية المميكن شمال مدينة الخارجة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، والذي يضم مقرّات الجهات والمصالح الحكومية المختلفة الجاري تجهيزها بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ لتيسير الخدمات المُقدمة للمواطنين بشكل أفضل.


كما أشار، إلى أنه تم تنفيذ أول نموذج لمنزل صديق للبيئة مصنوع من مواد بديلة ومن الخامات المحلية الطبيعية، على مساحة ١٢٥ م٢، بالتعاون بين المحافظة وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وذلك في ضوء توجه المحافظة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، قال إنه فى إطار خطة المحافظة لاستغلال مبانى المديريات والجهات الحكومية المنتقلة لمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن بعد افتتاحه، وبالتزامن مع توجهات الدولة نحو ترشيد الإنفاق وحسن استغلال الموارد المتاحة، حيث تمت الموافقة على إنشاء فرع الجامعة بمدينة الخارجة بدلًا من المقترح السابق لإنشائه بمدينة الداخلة؛ لسرعة افتتاح الفرع وتقليل الاغتراب؛ تيسيرًا على الطلاب لحين توافر الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع فى افتتاح فروع للجامعة بالمراكز.

 

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الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الدكتور سليمان داود رئيس جامعة الأزهر محافظة الوادى الجديد الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

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