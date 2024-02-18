الأحد 18 فبراير 2024
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محافظات

نقل 92 جريحا ومريض أورام ومرافقا فلسطينيا عبر معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية

سيارات الإسعاف،فيتو
سيارات الإسعاف،فيتو

يواصل معبر رفح البري في محافظة شمال سيناء استقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.

وكشفت المصادر الطبية بشمال سيناء أنه تم نقل 92 جريحا ومريض أورام ومرافقا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية حيث تم نقل 34 جريحا ومريض أورام فلسطيني بالإضافة إلى 58 مرافقا وذلك للعلاج في المستشفيات المصرية. 

وأضافت المصادر أنه تم نقل مرضى الأورام إلى مستشفى العريش العام ومستشفى الشيخ زويد وبئر العبد بشمال سيناء ومستشفى مايو بالقاهرة وهرمل دار السلام ومستشفى الهرم والعبور بكفر الشيخ المصابين والمرضى الفلسطينين لتقديم العلاج لهم والرعاية الصحية الكاملة لهم.

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واستقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أمس السبت، سفينة المساعدات الإماراتية لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، أثناء وصولها إلى ميناء العريش البحري.

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